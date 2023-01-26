我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：過去6個月受夠了 中國有錢人加快移民計畫

高盛點名聖荷西等4城 恐重現2008房市崩盤

京50年最低溫 江蘇-7℃ 滿桌酒席菜夾不動

中國新聞組／北京26日電
滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）
滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）

在強冷空氣影響下，近兩天北京地區氣溫持續低迷，全天氣溫在冰點以下。尤其昨天早晨，觀象台最低氣溫低至-16.7℃（7時26分），再創今冬新低，也創下近50年來北京1月下旬氣溫最低值。

北京日報報導，昨天白天氣溫雖從谷底回升，卻仍難以走出冰點，預計也只有-3℃。

另外，昨晨有13個省會首府直轄市氣溫創入冬後新低：長春-27.3℃、瀋陽-21.8℃、呼和浩特-28.6℃、太原-19.4℃、北京-16.7℃、天津-15.2℃、石家莊-11℃、西安-6.6℃、蘭州-15.6℃、銀川-18.8℃、西寧-21.5℃、烏魯木齊-23.6℃、濟南-13.6℃。

其中，呼和浩特為1971年之後1月下旬最冷，近50年1月下旬沒有這麼冷過了。這一波的寒冷水平超過2016年大寒潮。另外西寧是今冬首次跌破-20℃，石家莊濟南為今冬首次跌破-10℃。

另據中國氣象局表示，昨日南方多地氣溫，均創今年入冬以來新低。繼續受南下寒潮影響，昨晨，黃淮及其以南地區出現顯著降溫，浙江南部、江西中南部、福建北部、廣東北部等地的降溫幅度達到8～12℃，上海、南京、杭州、長沙、南昌等地的氣溫均創今年入冬以來新低。

另據中華網報導，1月24日，江蘇徐州-7℃，姜女士吃席時，發現桌上的涼菜被凍硬，筷子都夾不動。姜女士稱，涼菜已經在外放置2小時左右，自己也是第一次遇見這種情況，拍下來想給南方朋友看看，最終涼菜也沒能吃完。

滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）
滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）

1月21日，河南洛陽，一農村舉辦酒席，客人們在風雪中吃著喝著。客人張先生稱，宴席有棚子，但雪太大飄到了碗裡和桌上，天特別冷大家都凍得瑟瑟發抖，但是酒席是真香。

同樣是河南洛陽， 1月14日，眾賓客冒風雪在戶外吃席，涼菜被凍成「冰雕」的視頻走紅。賓客王先生稱，當天去參加喜宴，下了很大的雪，地點靠近大山，氣溫很低，大家都在院子裡吃席，只搭了一個簡易的棚子，涼菜放了一上午被凍住了，上菜的時候都夾不動，大家都在那裡笑，後來被大家打包帶走了。

滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）
滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）

北京 河南

上一則

張家界搭電梯等3小時 黃山15℃小孩凍哭 遊客夜困山上

下一則

中國曾1天4273疫亡 最新死亡病例降8成 中疾控：高峰已過

延伸閱讀

報復性反彈落空 中國電影春節檔不如預期

報復性反彈落空 中國電影春節檔不如預期
中國通報新冠感染情況 高峰曾日增近700萬陽性

中國通報新冠感染情況 高峰曾日增近700萬陽性
新一波風雪報到 氣象局預估芝今將下雪數吋

新一波風雪報到 氣象局預估芝今將下雪數吋
中美加3國藝術家 拜年送福字

中美加3國藝術家 拜年送福字

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15
中國國務院副總理劉鶴17日在瑞士達沃斯出席達沃斯世界經濟論壇2023年年會並發表致辭。（新華社）

鄧聿文：劉鶴5個「必須」否定習十年施政 臨退前吐真言？

2023-01-19 06:00
根據世界衛生組織今天（WHO）發布的每週報告，截至15日的過去一週，中國通報感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的住院患者大增，創下疫情爆發以來的最高峰。圖為1月3日病患擠滿上海醫院走廊。(Getty Images)

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

2023-01-20 13:55
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

2023-01-24 04:05

超人氣

更多 >
老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年

老本不經花…100萬退休存款 這些州只能撐10-15年
槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地

槍案折射華人舞文化…孤獨男女渴求第二春 舞蹈社是社交聖地
槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷

槍案後 華爾街日報：亞洲人太多…華人很受傷
華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡

華州槍擊案3人喪命 21歲槍手與母親通話後飲彈自盡
殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍

殺豬盤騙局…紐約87歲翁280萬轉佛州女 賣房供其揮霍