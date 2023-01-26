京50年最低溫 江蘇-7℃ 滿桌酒席菜夾不動

滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）

在強冷空氣影響下，近兩天北京 地區氣溫持續低迷，全天氣溫在冰點以下。尤其昨天早晨，觀象台最低氣溫低至-16.7℃（7時26分），再創今冬新低，也創下近50年來北京1月下旬氣溫最低值。

北京日報報導，昨天白天氣溫雖從谷底回升，卻仍難以走出冰點，預計也只有-3℃。

另外，昨晨有13個省會首府直轄市氣溫創入冬後新低：長春-27.3℃、瀋陽-21.8℃、呼和浩特-28.6℃、太原-19.4℃、北京-16.7℃、天津-15.2℃、石家莊-11℃、西安-6.6℃、蘭州-15.6℃、銀川-18.8℃、西寧-21.5℃、烏魯木齊-23.6℃、濟南-13.6℃。

其中，呼和浩特為1971年之後1月下旬最冷，近50年1月下旬沒有這麼冷過了。這一波的寒冷水平超過2016年大寒潮。另外西寧是今冬首次跌破-20℃，石家莊濟南為今冬首次跌破-10℃。

另據中國氣象局表示，昨日南方多地氣溫，均創今年入冬以來新低。繼續受南下寒潮影響，昨晨，黃淮及其以南地區出現顯著降溫，浙江南部、江西中南部、福建北部、廣東北部等地的降溫幅度達到8～12℃，上海、南京、杭州、長沙、南昌等地的氣溫均創今年入冬以來新低。

另據中華網報導，1月24日，江蘇徐州-7℃，姜女士吃席時，發現桌上的涼菜被凍硬，筷子都夾不動。姜女士稱，涼菜已經在外放置2小時左右，自己也是第一次遇見這種情況，拍下來想給南方朋友看看，最終涼菜也沒能吃完。

滿桌「硬菜」夾不動。（視頻截圖）

1月21日，河南 洛陽，一農村舉辦酒席，客人們在風雪中吃著喝著。客人張先生稱，宴席有棚子，但雪太大飄到了碗裡和桌上，天特別冷大家都凍得瑟瑟發抖，但是酒席是真香。