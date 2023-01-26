武漢女春節旅遊 被人流嚇得「逃跑」 躲酒店吃2天外賣

長沙黃興路步行街人流。（取材自九派新聞）

一名女子除夕從湖北武漢到湖南長沙，本打算在當地遊玩數日，卻被洶湧的人流嚇得「逃跑」，初二就返回家中。她說，「去哪都要排隊，在酒店點了兩天外賣。太恐怖了，以後春節再也不想出門了。」

九派新聞報導，有同樣煩惱的遊客不在少數，小紅書 上，不少遊客吐槽餐館排隊難的問題。以排隊聞名的「茶顏悅色」最高峰時一門店排隊數量達到280杯。

還有旅客表示，酒店價格從300元上下漲到了千元（人民幣，下同，約147.4美元）左右。

報導稱，過年期間，長沙黃興路步行街人頭攢動，一些街頭小吃如臭豆腐、糖油粑粑門店，也有數十人在排隊；多數飯店門前聚滿等位吃飯的人。

部分門店因春節休假，不提供服務，也是造成客流聚集的原因。小有名氣的本地連鎖餐飲店「笨羅蔔瀏陽菜館」春節店休至1月26日-31日不等，有遊客在社交平台表示是「這趟旅遊最遺憾的事」。

旅行平台信息顯示，部分酒店春節期間價格是平日3-4倍，平日價格300元上下的酒店，春節期間價格漲至千元以上。連鎖酒店如全季、桔子等，價格由平日的200餘元升至500元上下。

長沙著名景點橘子洲也聚滿了遊客，拍照打卡需要「搶位置」。

據報導，黃生（化名）來自廣東，今年66歲。春節期間，他帶著子女和孫子孫女們，一家十幾口人浩浩蕩盪來到長沙過年。他表示，這三年因為疫情 基本都沒出遠門，隨著中國防疫 政策優化調整，他們一家決定出行。

來自江蘇的孫悅（化名）也有著同樣的感受。她覺得自己「憋瘋了」，春節期間和姊姊、母親、孩子等五口人自駕來到湖南旅遊，打算「走到哪玩到哪」。孫悅感受到，景區比自己想像中熱鬧很多。