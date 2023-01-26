張家界搭電梯等3小時 黃山15℃小孩凍哭 遊客夜困山上

春節期間，黃山遊客遇雪排隊下山。（取材自新京報）

中國迎來首個放寬疫情 管制後的春節，各地知名景點出現爆量人潮，湖南張家界天門山、安徽黃山都出現遊客們在夜裡排隊下山的情況，尤其黃山24日下起大雪，遊客們頂著-15℃的低溫 滯留在山上，很多小孩都凍哭，湖南張家界有遊客投訴晚上被困在山上。

據北青報，24日晚間，有多名遊客反映，張家界森林國家公園山頂人山人海，想搭觀光 電梯「百龍天梯」下山需等待三個多小時，有部分人滯留在山上，等到晚上9時還沒下山。有遊客發視頻反映，現場有不少遊客滯留，吵鬧聲不斷，因各種不放行和推搡，他「好幾次被擠得呼吸困難」。

24日晚間8時30分許，這名遊客在短視頻平台發布視頻，並將地點定位於張家界國家森林公園：「春節旅遊人多可以理解，但像這樣，明顯就是景區沒有控制人流量，導致成千上萬名遊客大晚上被困在山上。」

在短視頻平台，還有其他遊客反映在該景區被滯留。「張家界的山頂，人山人海在排隊，下不去了。」另一名跟團遊客發布的視頻中，不少遊客坐在大巴上，其稱快到晚上10時了，他們晚飯還沒吃，導遊還帶著他們在「兜」。

對此，張家界森林國家公園25日回應說，1月24日景區接待人數超過6萬人，創下單日接待人數歷史新高，因此已分流部分遊客乘坐纜車下山，沒有遊客滯留山上過夜的情況。

另在黃山風景區方面，24日下起大雪，有遊客反映從下午1時起，從光明頂下山就出現了擁堵，得花6小時才能走到纜車售票點，晚上6時天色已暗，仍有遊客排隊，當時氣溫約-15℃，路面結冰或有積雪。

黃山風景區也通報稱，24日接待遊客達3萬4385人，創2018年以來春節假期單日接待量新高。在此之下，黃山景區24、25日均發布門票預約已滿提示，並提醒遊客近日氣溫在-10℃左右，提前做好保暖防滑措施。