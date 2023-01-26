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晚婚不婚、少子高齡化 中國興起「1人食」經濟

中央社／台北26日電
中國社會的晚婚化、非婚化、少子高齡化趨勢漸顯，獨居和單身人數也大增，曾經流行的「一人食」經濟近年再度翻紅。圖為北京一市民在商城找餐廳用餐。（中新社）
中國社會的晚婚化、非婚化、少子高齡化趨勢漸顯，獨居和單身人數也大增，曾經流行的「一人食」經濟近年再度翻紅。圖為北京一市民在商城找餐廳用餐。（中新社）

中國社會的晚婚化、非婚化、少子高齡化趨勢漸顯，獨居和單身人數也大增。據中國媒體報導，一個人吃飯已成為絕大多數中國年輕人的生活常態，曾經流行的「一人食」經濟，近年再度翻紅。

澎湃新聞報導，公開數據顯示，中國近年結婚率與生育率逐年走低，晚婚化、非婚化、少子高齡化趨勢漸顯，獨居和單身人數也暴增，再加上社恐經濟、宅經濟的催化作用，「一人經濟」因應而生，包括在餐飲食品領域的「一人食」現象。

報導引述電商巨頭京東近期發布的「2022即享食品消費趨勢報告」顯示，2021年，餐飲業「一人食」產品數量年增超過1倍。

「一人食」概念最早源於日本，中國則出現過幾波流行高峰，其中2014年前後，餐飲業曾出現不少「一人食烤魚」「一人食拉麵」等店鋪，不過當時大都沒有品牌和供應鏈支撐，因此基本上很快就消失於大眾視野。

2019年起，一人食經濟再度被大眾談起，並開始迅速發展，不少餐飲品牌從產品品類、形式以及消費場景入手，卯足了勁發展「一人食」業態，例如有韓式烤肉品牌推出「一人烤」門市，定位為「不合群的烤肉店」。

報導說，一人食經濟在中國的發展有望持續增長。相關數據顯示，2022年初，中國獨居成年人1.25億，國家統計局預測，到2030年獨居人口數量或將達1.5億至2億。

此外，中國家庭結構近年發生了根本性變化，規模逐漸小型化，一人食的需求旺盛。

中國官方鬆綁COVID-19疫情管制措施後，為避免交叉感染、安全用餐，許多民眾開始越來越多選擇分餐、分食，外出用餐也更傾向於一人食。

社群媒體上，關於「一人食」的分享更是如火如荼。截止去年12月30日，小紅書上關於「一人食」的關鍵詞共逾173萬次；抖音上，「#一人食」的話題已逾12.6億次播放。

社群媒體 疫情 供應鏈

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