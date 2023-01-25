年前被裁員 失業記者到海底撈打工 時薪更高卻不敢告訴父母

女記者被裁員後，去海底撈打工。（視頻截圖）

27歲女記者田慧（化名）元旦前遭解雇了，她投了幾十家公司，簡歷都石沈大海，只好開始找兼職，輾轉到海底撈工作。沒想到「海底撈的時薪是21元，算一算，比我之前當記者高，而且管兩頓飯，油水很大，我還胖了一點」。

九派新聞報導，元旦前，田慧被一家新聞網站裁員，「我有預感（被裁），但還在祈禱，能不能晚一點，我還沒找到下一個落腳點」。回到家，田慧對著手機 傾訴，27歲、沒工作、沒愛情、沒存款、被房東趕走，細數現狀，她哭了起來，沒想到視頻竟上了熱門。

元旦之後，海底撈說缺人，田慧就去面試了。剛開始兼職是下午4點到8點，後來凌晨缺人，就調到了晚上9點到1點。田慧說，「海底撈的服務是沒得挑的。雖然平時戴著口罩 ，但也要笑。服務的時候眼睛不能偏離客人一寸，一個人要看三到四桌，我們不能站、不能走，只能小跑，一刻也不停」。

田慧表示，「剛開始是挺累的，工作的時候不讓拿手機，我也不知道自己走了多少步，估計得有2萬步」，但看看全職的哥哥姐姐，一幹就幹12個小時。海底撈的時薪是21元，算一算，比之前當記者高，而且管兩頓飯，油水很大，「我還胖了一點」。

對田慧在媒體工作父母一直都不滿意，「不是公務員，沒有編制，不是鐵飯碗，他們一直覺得我是無業遊民 ，我媽現在還一直想讓我考教師」。

被裁之後，田慧沒敢告訴父母，自己買了點酒和營養品，準備過年帶回家，說是單位發的。回家前，店長知曉了她以前當過記者，「店長覺得我是臥底，我好像又要失業了」。