我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

年前被裁員 失業記者到海底撈打工 時薪更高卻不敢告訴父母

中國新聞組／北京25日電
女記者被裁員後，去海底撈打工。（視頻截圖）
女記者被裁員後，去海底撈打工。（視頻截圖）

27歲女記者田慧（化名）元旦前遭解雇了，她投了幾十家公司，簡歷都石沈大海，只好開始找兼職，輾轉到海底撈工作。沒想到「海底撈的時薪是21元，算一算，比我之前當記者高，而且管兩頓飯，油水很大，我還胖了一點」。

九派新聞報導，元旦前，田慧被一家新聞網站裁員，「我有預感（被裁），但還在祈禱，能不能晚一點，我還沒找到下一個落腳點」。回到家，田慧對著手機傾訴，27歲、沒工作、沒愛情、沒存款、被房東趕走，細數現狀，她哭了起來，沒想到視頻竟上了熱門。

元旦之後，海底撈說缺人，田慧就去面試了。剛開始兼職是下午4點到8點，後來凌晨缺人，就調到了晚上9點到1點。田慧說，「海底撈的服務是沒得挑的。雖然平時戴著口罩，但也要笑。服務的時候眼睛不能偏離客人一寸，一個人要看三到四桌，我們不能站、不能走，只能小跑，一刻也不停」。

田慧表示，「剛開始是挺累的，工作的時候不讓拿手機，我也不知道自己走了多少步，估計得有2萬步」，但看看全職的哥哥姐姐，一幹就幹12個小時。海底撈的時薪是21元，算一算，比之前當記者高，而且管兩頓飯，油水很大，「我還胖了一點」。

對田慧在媒體工作父母一直都不滿意，「不是公務員，沒有編制，不是鐵飯碗，他們一直覺得我是無業遊民，我媽現在還一直想讓我考教師」。

被裁之後，田慧沒敢告訴父母，自己買了點酒和營養品，準備過年帶回家，說是單位發的。回家前，店長知曉了她以前當過記者，「店長覺得我是臥底，我好像又要失業了」。

手機 口罩 遊民

上一則

首屆麻將大賽獎金百萬 吸引200萬人註冊運動員

下一則

忍了3年 內地客拖行李箱衝尖沙咀 廣東道多間名店再現人龍

延伸閱讀

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年

中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年
印度餐館打工體驗（下）

印度餐館打工體驗（下）
小費人員改固定薪資 華府延至5月生效

小費人員改固定薪資 華府延至5月生效
新年跳槽？芝加哥10公司徵才 時薪逾45元

新年跳槽？芝加哥10公司徵才 時薪逾45元

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告