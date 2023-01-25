首屆麻將大賽獎金百萬 吸引200萬人註冊運動員

首屆中國麻將公開賽宣布3月開打。（取材自三聯生活周刊）

中國疫情 未散之際，首屆中國麻將公開賽宣布3月開打，總獎金100萬元（人民幣，下同，約14萬美元），雖然需獲得業餘6段才能取得參賽資格，但已吸引逾200萬人註冊成為「麻將運動員 」。

根據杭州亞運會官網17日公布，賽事總獎金高達100萬元的首屆中國麻將公開賽將在3月24至26日在杭州舉辦，賽事設有四川麻將和國標麻將兩個正式項目等。

中國新聞網報導，這次賽事對選手的麻將段位還是有嚴格要求，首先要在微信 小程式「智力運動考級」中註冊成為麻將運動員，然後在線上獲得業餘6段，才有資格在3月報名參加分別於北京、成都、杭州舉行的專業段位定段賽，而晉級後才獲得中國麻將公開賽的參賽資格。

報導指出，目前已經有超過200萬名麻將愛好者正式註冊成為麻將運動員，其中有140名麻將運動員達到了業餘9段這一最高業餘段位。

雖然目前中國新冠疫情未散，但許多網友表達對這項賽事的高度興趣，也有網友說父母大展身手的機會來了。