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去年Q4「最缺工」100職業 銷售、汽車上榜

中國新聞組／北京25日電
人力資源和社會保障部發布2022年第四季度最缺工的100個職業排行，汽車生產線操作工位列前十。（新華社）
人力資源和社會保障部發布2022年第四季度最缺工的100個職業排行，汽車生產線操作工位列前十。（新華社）

中國人力資源和社會保障部日前發布2022年第四季度「最缺工」的100個職業排行。排行前十名分別為營銷員、汽車生產線操作工、快遞員、餐廳服務員、商品營業員、家政服務員、保潔員、保安員、包裝工、車工。與第三季度相比，製造業缺工狀況持續，快遞物流行業用人需求明顯增加。

新華社報導，吉林省白城市洮北區公共就業服務局副局長于硯華說，「這些崗位一直很難招人，排行中大部分缺工崗位多年都沒變」。

其中，汽車行業相關崗位缺工較為突出，多個技術崗位新進排行，汽車生產線操作工位列排行前十。

重慶一家汽車製造企業人力資源部負責人表示，春節前後正是汽車行業生產旺季，目前上年訂單仍未完全消化，還有大量車輛等待交付；今年一季度訂單仍較旺盛，春節期間將組織員工持續生產。

山東一家汽車彈簧廠招聘經理韓建偉說，「作為汽車上遊行業企業，我們的訂單排到了春天。春節前面臨用人缺1口，估計春節後用工需求會更大」。

此外，快遞物流行業用人需求明顯增加，採購員、郵件分揀員本季度新進排行，快件處理員、裝卸搬運工、網約配送員、快遞員等職業缺工程度加大。

專家表示，近期相關行業用人需求增加、缺口加大，一定程度反映了疫情防控措施優化帶來的生產生活秩序恢復和經濟加快回暖、消費逐漸復甦。

在就業總量壓力下看「最缺工」排行，則凸顯就業結構性矛盾：一方面，一些崗位長期缺人；另一方面，部分大齡勞動者、高校畢業生等依然面臨就業難題。

齊魯人才研究院副院長李召華表示，隨著勞動年齡人口下降、勞動力供給趨緊，近年來，包括工廠一線操作工、餐廳服務員、快遞員等在內的年輕普工，在招聘市場很受歡迎。但由於技能要求較低，淡旺季收入波動大，人員流動性很大。再加上有些年輕人不願從事簡單重覆勞動，導致這些行業持續缺工。

人力資源和社會保障部發布2022年第四季度最缺工的100個職業排行，快遞員位列前...
人力資源和社會保障部發布2022年第四季度最缺工的100個職業排行，快遞員位列前十。（中新社）

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