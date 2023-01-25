劉亦菲新劇帶紅大理 古鎮村民竟索「買路財」 遊客：不會再來

遊客曝去「有風的地方」取景地遭攔路要錢。(取材自微博)

劉亦菲 新劇「去有風的地方」帶火大理沙溪古鎮等地，春節假期，有民眾自駕前往該地遊玩打卡，希望感受劇中古樸自然的生活，卻在途中遭遇村民強行阻攔要錢，將劇迷拉回現實。

香港01引述澎湃新聞報導，該劇帶火了大理，特別是鳳陽邑、劍川沙溪古鎮等地主要取景地，但有春節前去的遊客爆料，臨近古鎮時，有當地村民在公路上拉著紅繩攔住往來車輛，稱要「化功德」，要求遊客給錢，否則不予通行。遊客無奈支付人民幣16元（約2.35美元）後，還被嫌棄太少。

有網民痛批村民舉動，「化功德？不叫攔路搶劫嗎」、「土匪？山賊？教育 管用要警察 幹嘛」、「攔路搶劫實在太敗好感了」、「電視劇還沒播完就作死」、「怪不得大理導遊就像土匪一樣，在旅遊車可以威脅遊客到購物中心不買東西就不讓回去，原來有後台撐腰啊」。

據報導，劍川沙溪古鎮政府回應表示，攔路群眾多為中老年婦女，為修繕村內龍王廟籌集資金，私自拉紅繩向過往車輛「化功德」，已對參與人員嚴肅批評教育；群眾認識到錯誤後已各自回家，將杜絕此類事件再次發生。