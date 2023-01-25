山東全村拍全家福 2200人同框 洗出最大一張至少5米長

山東省鄒城市鋼山街道後八里溝村組織2200多人拍攝全家福。(取材自海報新聞)

年節全家團聚時刻，拍張全家福照片是件應景的事。山東一村子發動2200人合拍全家福，穿著紅襖的村民圍成一個大圓圈，「擠」進同一畫面。超級大陣仗讓看到視頻的網友直呼壯觀、珍貴，但洗出照片後得要「拿放大鏡找自己」。

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海報新聞報導，山東省鄒城市鋼山街道的後八里溝村是「全國文明村」，也是遠近聞名的富裕村。後八里溝村黨委書記宋偉說：「後八里溝村全村共有512戶、1760人，這是村里第二次拍攝集體『全家福』。第一次是2020年的正月十五，當時共有1800多人參與拍攝，今年人又多了，出嫁的閨女、考出去的大學生、外出打工的人都回來了，大年初一總共有2200多人參與拍攝。」

村民們身穿紅襖，圍著大紅色圍巾，喜氣洋洋地等待拍攝全家福。 (取材自海報新聞)

宋偉說，當初腦袋裡冒出來全村人集體拍攝「全家福」這個想法時，只是因為後八里溝村是千年古村，從古至今一直講求孝善文化，他希望藉著春節這個中國傳統節日將全村人凝聚起來，通過拍攝「全家福」的形式給村民們留下一個美好的記憶。拍攝當天，不少村民們也身穿紅襖，圍著大紅色圍巾，喜氣洋洋地拍攝「全家福」。

網友說：「太震撼，太和諧，太感動，太珍貴的千人全家福」、「要找到誰得花個幾天吧？這時候需要個放大鏡」，「說明這個村村民很團結，像一個大家庭。孔孟之鄉，民風淳樸」、「村風和諧，集體經濟幹得好，年底村民都有分紅，一個村像一家人，這就是新時代新農村新面貌」。

還有網友說，「照片洗出來得有多大？」宋偉回應表示，目前照片還沒有洗出來，但是根據第一次拍攝的情況來看，最大的一幅洗出來至少長5米、高六七十公分，「我們會根據每家每戶客廳墻面的尺寸大小進行洗印。」