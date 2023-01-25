我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

山東全村拍全家福 2200人同框 洗出最大一張至少5米長

中國新聞組／北京25日電
山東省鄒城市鋼山街道後八里溝村組織2200多人拍攝全家福。(取材自海報新聞)
山東省鄒城市鋼山街道後八里溝村組織2200多人拍攝全家福。(取材自海報新聞)

年節全家團聚時刻，拍張全家福照片是件應景的事。山東一村子發動2200人合拍全家福，穿著紅襖的村民圍成一個大圓圈，「擠」進同一畫面。超級大陣仗讓看到視頻的網友直呼壯觀、珍貴，但洗出照片後得要「拿放大鏡找自己」。

來源：YouTube

海報新聞報導，山東省鄒城市鋼山街道的後八里溝村是「全國文明村」，也是遠近聞名的富裕村。後八里溝村黨委書記宋偉說：「後八里溝村全村共有512戶、1760人，這是村里第二次拍攝集體『全家福』。第一次是2020年的正月十五，當時共有1800多人參與拍攝，今年人又多了，出嫁的閨女、考出去的大學生、外出打工的人都回來了，大年初一總共有2200多人參與拍攝。」

村民們身穿紅襖，圍著大紅色圍巾，喜氣洋洋地等待拍攝全家福。 (取材自海報新聞)
村民們身穿紅襖，圍著大紅色圍巾，喜氣洋洋地等待拍攝全家福。 (取材自海報新聞)

宋偉說，當初腦袋裡冒出來全村人集體拍攝「全家福」這個想法時，只是因為後八里溝村是千年古村，從古至今一直講求孝善文化，他希望藉著春節這個中國傳統節日將全村人凝聚起來，通過拍攝「全家福」的形式給村民們留下一個美好的記憶。拍攝當天，不少村民們也身穿紅襖，圍著大紅色圍巾，喜氣洋洋地拍攝「全家福」。

網友說：「太震撼，太和諧，太感動，太珍貴的千人全家福」、「要找到誰得花個幾天吧？這時候需要個放大鏡」，「說明這個村村民很團結，像一個大家庭。孔孟之鄉，民風淳樸」、「村風和諧，集體經濟幹得好，年底村民都有分紅，一個村像一家人，這就是新時代新農村新面貌」。

還有網友說，「照片洗出來得有多大？」宋偉回應表示，目前照片還沒有洗出來，但是根據第一次拍攝的情況來看，最大的一幅洗出來至少長5米、高六七十公分，「我們會根據每家每戶客廳墻面的尺寸大小進行洗印。」

上一則

悶了3年 港賀歲馬投注20.6億創紀錄 8.4萬人湧入

下一則

去年Q4「最缺工」100職業 銷售、汽車上榜

延伸閱讀

「梵谷畫」飄香 山東大姐用煎餅玩出新花樣

「梵谷畫」飄香 山東大姐用煎餅玩出新花樣
美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節

美南山東同鄉會 1月23日邀僑胞慶春節
過年要有年味 這一地擴大燃放區還籌備煙花秀

過年要有年味 這一地擴大燃放區還籌備煙花秀
拚政績亂象 雷丁汽車創始人舉報：山東官員逼虛報產值

拚政績亂象 雷丁汽車創始人舉報：山東官員逼虛報產值

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
歌手于文文穿的兩件式旗袍。(取材自微博)

旗袍+闊腿褲、盤扣+襯衫 新中式穿搭 你試過了嗎？

2023-01-21 01:15

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告