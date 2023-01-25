中國農村保守 離婚女「招晦氣」被迫在外租屋過年

圖為旅客在哈爾濱火車站準備乘車出行。（新華社）

中國當局放寬防疫 管制，異地漂流許久沒回家過年的遊子，今年總算可返鄉團圓。但中國農村卻出現失婚女子長期在家生活，過年卻要離家外出租房的怪現象。

網易號「豬友巴巴」披露，原本在縣城附近打工的劉大姊因餐業不景氣歇了大半年，又因家庭失和，10年婚姻生活也戛然而止，孩子託給爺爺，自己回到父母家。

她為了躲避流言蜚語隻身在外打工討生活，卻因今年經濟欠佳乾脆提早收攤與父母團聚。但最近劉大姊卻收拾細軟走人，街坊老人說，因為出門的女人不能回娘家過年，前幾天她去鎮上租房子了。

類似劉大姐的例子不勝枚舉，都因「嫁出去的閨女，潑出去的水」的守舊思維作祟，平常在娘家住無可厚非，過年卻非得離開。所以有些農村失婚婦女春節前到城市租房或在旅館 獨居數日，等春節過後外出打工。

另有網友坦言陝西也是這樣，離婚女性過年真心酸，都說離婚女性住娘家，來年會給家裡招晦氣，農村的父母和兒子兒媳同住，因害怕兒媳說閒話又顧及家庭和睦，只能犧牲女兒的感受。

還有網友說，有父親講捨不得離婚女兒春節過年難，說著說著就熱淚盈眶，還說女兒離婚還帶個男娃，在農村這樣的最難再嫁，後來也是降低標準將就嫁了。

報導指出，在21世紀的今天，社會雖已邁向文明，人們的思想日益開放，但中國有些陋俗還是難革除。