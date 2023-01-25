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寒潮發威 13省會創今冬低溫 黑龍江漠河零下53℃ 凍掉一層皮

中國新聞組／北京25日電
受寒潮影響，山東威海24日出現強降雪，風雪交加，最低氣溫降至-11°C，局部地區甚至只有-15°C。（取自中國天氣網）
受寒潮影響，山東威海24日出現強降雪，風雪交加，最低氣溫降至-11°C，局部地區甚至只有-15°C。（取自中國天氣網）

受寒潮影響，北方13個省會級城市24日早晨氣溫創下今冬以來新低。其中呼和浩特-28.6℃、長春-27.3℃、烏魯木齊-23.3℃、瀋陽-21.8℃、西寧-21.3℃、北京-15.4℃均為當地今冬新低。面對史上的最冷春節，被稱為「神州北極」的黑龍江漠河市阿木爾鎮出現最低氣溫-53℃，突破1969年2月13日-52.3℃的歷史極值。

據央視新聞報導，中央氣象台預計，24日14時至25日8時，黃淮南部、江漢東部、江淮、江南大部、華南、重慶南部、貴州中東部、雲南中東部等地氣溫將下降4～8℃。

其中，浙江南部、福建大部、江西中南部、廣東北部等地部分地區氣溫下降8℃以上，局部地區降溫超過10℃。上述地區先後有4～6級風，陣風7～8級。近海大部分海域則會有6～8級風，陣風9~10級。

預計本次天氣過程最低溫將出現在25日早晨，最低氣溫0℃線將南移至雲南東部、貴州南部至華南北部一線。26至28日，中東部還會有冷空氣影響，但強度較弱，氣溫波動幅度較小。預計初七（28日）起，氣溫才會陸續回溫。

大年初三，北京寒意逼人，最低溫來到-15.4℃，但一些民眾的住家窗戶也因此綻放出...
大年初三，北京寒意逼人，最低溫來到-15.4℃，但一些民眾的住家窗戶也因此綻放出美麗的冰窗花。（取自中國天氣網）

受本輪寒潮降雪影響，山東泰山景區24日連發三次提醒，稱山頂溫度達到-22℃，部分道路積雪積冰。除了派員對進山遊客進行解釋勸返，也建議已經完成近期門票預約的遊客可先退票，寒潮過後重新預約進山。

中國經濟網報導，位於中國最北端的黑龍江漠河，近期持續迎來極寒天氣，最低氣溫低至零下53℃，超越了許多南方人的想像。

漠河交警孫立強表示，這麽冷的天氣是太罕見了，「用我們東北話說，感覺就是皮兒都凍掉了一層」。

孫立強執勤時，上身先穿了一件衛衣，外面套上羊毛衫，最外面再穿上警用大衣，下半身則是穿上線褲後，再套上自家做的一斤多重棉花的厚棉褲，腳上除了穿上有毛的棉鞋外，還要在鞋裡放上點熱貼。

但穿得再多都無法抵禦寒冷，交警在外站崗執勤時間已由原來的1小時換一班，調整為每10分鐘換一班。

為應對極寒天氣，漠河市啟動防凍天氣應急預案，華鵬供熱公司運行車間裡，供熱鍋爐全負荷運轉，燃煤量比平時增加了三分之一。

「外面是很冷，但是我們屋裡挺暖和的，你看我們在屋裡都穿著短袖，我們這孩子都穿個小衫、小褲的都不冷」，漠河居民李士娟說，供熱部門鍋爐燒得挺好的，很感謝他們。

受寒潮天氣影響，中國部分地區24日氣溫大幅下降，圖為內蒙古呼和浩特城發供熱工作人...
受寒潮天氣影響，中國部分地區24日氣溫大幅下降，圖為內蒙古呼和浩特城發供熱工作人員檢查供熱管道閥門。（ 新華社）

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