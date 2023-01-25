中國網紅雇泰警接機開路 稱「千元就能預定」 泰國怒查

來接機的泰國員警。(視頻截圖)

一名中國女網紅發視頻稱，在泰國 預定了警車接機，不排隊不堵車，平時花費3個小時的路程1個小時就到了，她表示，只要加錢就能預定到警察 和警車開道服務，價格約為7000泰銖（約1452元人民幣）。

泰國副總理兼衞生部長阿努廷表示，泰國警方並沒有為遊客推出任何接機服務，警員兼職提供有關服務屬違法，違例者須受懲罰。

據都市現場報導，有人聯繫到該女網紅並詢問她是否需要警察「開路」的服務，儘管女網紅心裡對花錢就能雇警察存疑，但還是抱著試試看的態度花費6000多泰銖雇警察。到達機場 後，該名女網紅被告知不需排隊，可使用「快速通道」服務，只需5分鐘就能入泰。除此之外，她一出機場便看到有人在舉牌等候，還有身著警察制服的人員將其接送至酒店。

此視頻引起廣大網友的討論，網友紛紛在評論區調侃道：「有錢能使鬼推磨」「畫面裡的人不是警察，只是穿著警察制服角色扮演（cosplay）吧」「是警察在做副業吧」等等。

報導指出，泰國旅遊警察局發言人阿皮查表示，「旅遊警察局確認視頻中的警察是隸屬於旅遊警察1處副督察3分隊（負責素萬那普機場）的Sompol警上尉，並確認當天旅遊警察局沒有收到任何需要讓素萬那普旅警在特殊情況下協助任何遊客的請求。」