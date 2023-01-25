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春節人潮洶湧奔景區 中國近3年最有年味

中國新聞組／北京25日電
中國各地春節氛圍日益濃厚，人們買年貨、賞美景、備家宴……開啟「過年模式」。（新華社）
中國各地春節氛圍日益濃厚，人們買年貨、賞美景、備家宴……開啟「過年模式」。（新華社）

「沒想到一下子恢復到疫前水平」，中國防疫解封後，兔年春節成為近三年來最有年味的年。各地景區出現報復性消費，洶湧人潮一度導致限流；春節電影票房衝上36億人民幣超越北美。中國遊客出境也為旅遊市場復甦帶來喜訊，赴越南的中客不但受到熱烈歡迎，還收到當地贈送的鮮花和壓歲錢。

北京市商務局指出，除夕至初二，重點監測的全聚德、東來順、便宜坊等19家餐飲企業，內用較去年同期增長1.1倍，外賣年增率也達85%。

上海的餐廳、百貨商場過年這幾天同樣擠滿了上門消費的人潮。有網友抱怨，初二下午去了一家山姆超市，沒想到竟然在停車場車道就堵了半小時。上海豫園燈會大年初一、初二也湧入超過14萬人次的遊客。

有「天下第一燈會」之稱的秦淮燈會，農曆新年期間，在江蘇南京夫子廟、老門東、秦淮河等景區，花燈如海，遊客摩肩接踵。南京市民王女士表示，老南京人幾乎每年春節都會到夫子廟一帶看花燈、買花燈，這幾年因為疫情影響，燈會遠沒有以前熱鬧。「等了三年，今年終於恢復正常了。」

據南京智慧旅遊大數據運行監測平台統計，除夕和初12天，南京市A級景區、鄉村旅遊和文博場館接待遊客總量達78.85萬人次，客流回暖也帶動了酒店、餐飲等消費復甦。

澎湃新聞報導，報復性出遊也出現在多地景區，全國旅遊市場加速回暖，在春節期間的門票已經售罄後，紛紛宣布限流，安徽黃山風景區昨天就宣布，25日的門票預約數量已滿，停止預約。

線上旅遊業者同程旅行的數據顯示，今年春節雲南西雙版納、昆明、麗江、大理等四個傳統熱門旅遊城市的酒店預訂量，比去年同期均增長超過五倍，普洱、保山等相對小眾的旅遊目的地酒店預訂量更暴增超過十倍。

北京大學經濟學教授曹和平表示，疫情三年來，老百姓都沒有過好年，所以今年春節消費可能會有一些反彈，親友間的聚會、活動都會增加。他預期，市場購銷兩旺，將讓2023年第一季的中國經濟有一個不錯的起點。

在新冠疫情前，中國是全球最大的出境旅行客源國，每年出國人次達1.5億。國門重啟後，不少國家也積極爭取中客到訪。在泰國副總理迎接中客後，214名中客初二赴越南慶和省，一下機就收到了當地領導代表贈送的鮮花和壓歲錢。

另外，春節期間電影市場火爆，21日至27日總票房已破30億。另據貓眼專業版數據顯示，2023年中國電影市場累計票房超36.40億（約5.36億美元），超北美票房成績，暫列全球單一市場票房冠軍。

疫情 電影 越南

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