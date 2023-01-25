武漢封城3周年 這個中國年煙花慶團圓 有人祭品悼至親

今年春節，中國各地景區都出現睽違多時的人潮，圖為南京老門東景區大年初二擠滿前來賞花燈的民眾。（新華社）

隨著入境管制放寬，不少海外民眾在新冠疫情 三年後，終於可以返中國過年。然而這個團圓飯苦樂參半，人們用煙花慶祝農曆新年的到來，也用鮮花與祭品緬懷染疫身亡的親人。

24日正是武漢封城 三周年，2020年1月23日，武漢在毫無預警的情況下進入全面封鎖，隨之而來的是全球疫情大爆發。

BBC報導，今年春節，一些中國家庭像往常一樣圍坐在餐桌旁，有些家庭則充滿感傷，無心慶祝。

春節前幾周，住在西安的Melody Liu失去了她的祖父，她透露那是一段混亂的時期。一家人好幾天找不到一席重症病床給老人家救治，火葬場和殯儀館人滿為患，他們拚命為祖父找到安息之地。

Melody和家人今年沒有心情慶祝春節，90歲的祖母還不知道老伴過世的消息。「我們告訴她爺爺還在加護病房，就是無法告訴她真相！」Melody說。

每年春節，Melody一家人會穿紅色衣服，希望來年更好。但她說今年不一樣了：「我不再期待新年，這對我們來說真的是最糟糕的一年。」

在武漢長大的Zowie Li睽違三年回到中國，但她並沒有期待過節，自從祖父母染疫康復後，老人家就不再像往常一樣精力充沛了。

中國愈來愈多人感染新冠，或者成了密集接觸者，導致今年春節聚會規模縮小。

住在香港的凱莉飛回四川成都，這是她家三年來第一個沒有大團圓的年。凱莉的母親確診、93歲的祖父也因染疫住院一個多月，今年過年只剩凱利與剛剛康復的父親和祖母共度。

但她說，能夠和祖母過春節已經很感激：「以後這樣的機會很少了。」

報導指出，春節期間，人人互相詢問是否確診甚至成了常見的問候方式。「你會在拜訪親戚前，甚至在預約美甲之前問這個問題。」住在深圳的來心菲說。