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企業春節不停工 安徽組團赴日韓簽22億合同

中國新聞組／北京25日電
「徽動全球」萬企百團日本交流會。(取材自合肥日報)
「徽動全球」萬企百團日本交流會。(取材自合肥日報)

中國力求盡快恢復疫後商品貿易，包括山東、安徽、廣東東莞等政府組織企業「春節不打烊」，組團赴海外招商搶單。河南省宣布向春節連續生產的企業發放最多10萬元人民幣補貼。

證券日報引述多家上市公司稱，開年定單充足，廠房一直很忙。「要把失去的三年時間搶回來。」近九成營收來自境外市場的平板顯示材料製造商萊寶高科表示，「重慶、成都的工廠今年會休息，深圳的工廠不會停工停產」。

山東一支20餘人的招商團在山東省商務廳的帶隊下，赴歐洲招商。(取材自閃電新聞)
山東一支20餘人的招商團在山東省商務廳的帶隊下，赴歐洲招商。(取材自閃電新聞)

廈門日報報導，近期包括河北、福建、北京等地先後發布支持春節期間企業不停產、不停工通知，並發放「留崗紅包」、新春消費券等，獎勵正常生產的企業。

綜合媒體報導，安徽合肥出訪團早前包機赴日韓的7個地區，10天內達成22.4億元人民幣合同訂單；達成外資合作項目22個，涉及新能源汽車及汽車零部件、康養、海外倉、文化交流等領域，意向外資投資金額101億元。

初步預計，本次系列簽單將拉動2023年安徽對日韓貿易增長3個百分點。

自疫防新政策出台以來，安徽省各級商務部門牽頭採取「小分隊+集中包機」形式，已組織了110多家企業、210多人赴歐美、日韓、東南亞等20多個國家和地區出海開展經貿活動。

山東首個政府組織的赴歐洲經貿代表團，23日前往歐洲多國洽談。此次出訪歐洲招商團是近3年來，山東省首個政府組織的赴歐洲經貿代表團，也是歷年赴歐招商團隊中，參與地市和園區最多的一次。招商團在外將組成數個小分隊，分別到德國、法國、荷蘭、比利時等國家，拜訪西門子、達能、諾力昂等一批世界500強公司和行業領軍企業，落實前期合作意向，推進產業項目合作。

此外，廣東東莞市商務局近日帶領30間企業赴2023年美國拉斯維加斯國際消費電子產品展覽會（CES），現場成交額共計約100萬美元，總意向成交額超過7000萬美元。

汽車 2023 東南亞

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