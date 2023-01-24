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中國網紅加購「警察護送」服務引眾怒 泰擴大調查

中央社／曼谷24日專電
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）
中國網紅「臭蛋」。（取材自抖音）

中國網紅到泰國旅遊購買警察接機和專車護送到旅館的服務，並把過程拍下來放上網，隨後在泰國引起眾怒。泰國警方調查後起訴影片中2名交通警察，並將進行更大範圍的調查。

泰國2019年將近4000萬人次的外國觀光客中，有1/4是中國遊客，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情重創泰國觀光業，中國今年1月8日放寬隔離限制後，泰國觀光業者無不引頸期盼中國遊客到來。

社群媒體擁有百萬粉絲的中國網紅「臭蛋」1月20日到泰國巴達雅（Pattaya）旅遊，事前在訂購機場接駁服務時，商家詢問她要不要加錢就有警察護送的服務，臭蛋選擇一輛警車和一輛摩托車，把整個警察接機過程拍成影片，並放上社群媒體。影片中揭露她加購警車護送的價格以及她塞小費給警察的畫面。

有泰國網友將影片配上泰文字幕後放在社群媒體上，引起軒然大波，網友狂酸「難道泰國是中國的嗎？」也有人批評警察的行為破壞國家形象。

泰國皇家警察發言人阿查勇（Atchayon Kraithong）昨天表示，根據警方內部調查，影片中的3名警察，2名是交通警察，1名是觀光警察；影片中的車子和摩托車都是私人用車，但車上貼了警察的徽章和安裝警笛，因此2名交通警察以違反陸路交通法起訴；此外有另一名資深警察涉案，這人可能是負責和旅行業者接洽的人。

阿查勇表示，警方會調查這3人是否如「臭蛋」影片中所說真的有收到錢，也會調查這樣的服務是否行之有年，以及是否還有更多人涉案。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）昨天要泰國皇家警察盡速對涉案警察採取行動。他指出，把公家資源用在個人用途是非法的，這樣的行為傷害泰國執法人員和觀光產業的形象。

警察 泰國 社群媒體

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