中春節電影「回血」破29億人民幣 「流浪地球2」領跑
過去一年，受到疫情與清零政策的影響，中國電影行業面臨艱困境。隨著防疫放寬，今年的春節賀歲片至少有6部影片，試圖幫助失血過多的電影業「回血」。據專門提供電影相關數據的「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日22時31分，2023春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣29億元，「流浪地球2」「滿江紅」「熊出沒：伴我熊芯」分居實時票房前三位。
「中國經濟網」等媒體稍早引述「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日10時49分，2023春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣20億元，票房前三分別為：「流浪地球2」「滿江紅」「無名」。不到6小時就又刷新數字和排名，「無名」被「熊出没」擠下前三。
春節檔期例來是中國民眾觀看電影的旺季，電影全年票房冠軍多在春節檔大片中出現。今年春節最熱的電影是科幻片「流浪地球2」，而「流浪地球1」曾是2019年大陸春節檔票房冠軍，當年總票房為人民幣18.92億元，今年「流浪地球2」口碑和票房熱度則更勝第一集。
據「貓眼專業版」資料，「流浪地球2」上映首日，總票房超過人民幣5億元，成為中國影史科幻題材電影首映日票房冠軍，據稱該影片在上映首日就已打破22項紀錄。貓眼預測，「流浪地球2」最終票房將達到人民幣34億元。
除了有不同類型國產片同時上映，多部好萊塢電影也將在第一季度加入競爭行列。以迪士尼公司旗下的漫威影業為例，「黑豹2」將於2月7日登陸中國院線，「蟻人3」也將於2月17日在中國上映。專家分析，「中國是極其重要的市場，你必須抓住中國市場才能獲得全球性的成功。」
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