中春節電影「回血」破29億人民幣 「流浪地球2」領跑

1月22日，中國農曆兔年正月初一，不少民眾來到位於貴州省遵義市務川仡佬族苗族自治縣丹砂街道的一家電影院觀影，度過春節假期。圖為觀影者在電影院排隊檢票。 (中新社)

過去一年，受到疫情與清零政策的影響，中國電影 行業面臨艱困境。隨著防疫放寬，今年的春節賀歲片至少有6部影片，試圖幫助失血過多的電影業「回血」。據專門提供電影相關數據的「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日22時31分，2023 春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣29億元，「流浪地球2」「滿江紅」「熊出沒：伴我熊芯」分居實時票房前三位。

劉德華傾情加盟「流浪地球2」，在春節賣座最佳。（取材自電影官網）

「中國經濟網」等媒體稍早引述「燈塔專業版」即時資料，截至1月23日10時49分，2023春節檔（1月21日-1月27日）總票房（含預售）突破人民幣20億元，票房前三分別為：「流浪地球2」「滿江紅」「無名」。不到6小時就又刷新數字和排名，「無名」被「熊出没」擠下前三。

春節檔期例來是中國民眾觀看電影的旺季，電影全年票房冠軍多在春節檔大片中出現。今年春節最熱的電影是科幻片「流浪地球2」，而「流浪地球1」曾是2019年大陸春節檔票房冠軍，當年總票房為人民幣18.92億元，今年「流浪地球2」口碑和票房熱度則更勝第一集。

據「貓眼專業版」資料，「流浪地球2」上映首日，總票房超過人民幣5億元，成為中國影史科幻題材電影首映日票房冠軍，據稱該影片在上映首日就已打破22項紀錄。貓眼預測，「流浪地球2」最終票房將達到人民幣34億元。

除了有不同類型國產片同時上映，多部好萊塢電影也將在第一季度加入競爭行列。以迪士尼 公司旗下的漫威影業為例，「黑豹2」將於2月7日登陸中國院線，「蟻人3」也將於2月17日在中國上映。專家分析，「中國是極其重要的市場，你必須抓住中國市場才能獲得全球性的成功。」