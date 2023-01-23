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「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

拍照突遇漲水⋯中國三門峽大壩網紅景點傳溺水事故 2死7失蹤

記者汪莉絹／即時報導
大年初一河南傳出溺水意外事故，2死7失蹤。(取材自紅星新聞)
大年初一河南傳出溺水意外事故，2死7失蹤。(取材自紅星新聞)

農曆大年初一，大陸河南三門峽水利樞紐下游河道傳出溺水事故。據河南省三門峽市應急管理局通報，截至23日7時，已救出10名溺水人員，其中2人經緊急搶救無效死亡，另有7人失聯。

網傳影片顯示，在三門峽大壩下游的一處河灘上，幾名遊客被漲起的河水圍困，部分遊客試圖游上岸，但隨著水位愈來愈高，水流愈來愈急，有人被水流沖走，岸邊圍觀了很多群眾，有的民眾試圖將水裡的人拉上岸。

新京報引述目擊者陳姓民眾指出，22日（大年初一）下午4點多，他去事發地點附近散步，事發地點位於三門峽大壩最東側下游處。「那些人為了拍視頻照片，走進了河道中間。結果突然漲水了，他們不敢過來，後來水愈來愈 大，他們便被困在河道中間出不來了。」

目擊者表示，事發地附近有鐵絲網圍著，這些被困的遊客是翻過鐵絲網後進入的河道。「河道中間的大石頭上站了十幾個人。這個地方平時來拍照的人挺多的，算是一個網紅景點，也有警示牌，但管不了這些人。」

目擊者稱，目前事發地點已被封鎖，他在微信群中得知，有些遊客被沖到了山西省境內。山西省平陸縣應急管理局工作人員證實，22日下午該縣應急管理局已出動人員前往救援。

1月23日中午，三門峽市應急管理局發布通報稱，2023年1月22日下午，三門峽水利樞紐下游河道發生人員溺水事件。有關情況正在核實調查。截至23日7時，已救出10名溺水人員，其中6人身體經檢查無恙已回家；2人正在醫院救治無生命危險；2人經緊急搶救無效死亡，另有7人聯繫不上。

三門峽水利樞紐管理局工作人員表示，事發時並不是黃河大壩放水，具體情況要等官方通報。

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