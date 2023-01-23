我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

重慶GDP首席超越廣州 僅次上京深

中國新聞組／北京23日電
重慶市區域內生產毛額（GDP）首度超越廣州市，位居中國城市第4位。圖為重慶長安汽車股份有限公司智能化工廠作業現場。 ( 新華社)
重慶市區域內生產毛額（GDP）首度超越廣州市，位居中國城市第4位。圖為重慶長安汽車股份有限公司智能化工廠作業現場。 ( 新華社)

根據官方統計，重慶市區域內生產毛額（GDP）為人民幣2兆9129.03億元，首度超越沿海大城廣州市的2兆8839億元，位居中國城市第4位，僅次於上海、北京及深圳。

中央社綜合中國媒體報導，中國各省級與地市級行政區近來密集公布2022年經濟運行情況。其中，重慶市及廣州市分別於19及20日公布上述數字，象徵重慶成為中國第1個躋身經濟一線城市的西部城市，引發不少討論。

深圳市截至今天尚未正式公布2022年經濟運行情況。但根據預測，深圳2022年GDP應可達3.2兆元。至於上海、北京同年GDP已達4.47兆元及4.16兆元。

根據報導，2021年底，廣州GDP就僅較重慶高出約330億元，當時就出現「重慶何時超越廣州」的聲音，重慶的後發優勢也被看好。進入2022年，重慶、廣州均面對國內外複雜形勢和超預期因素影響，GDP年增率分別為2.6%和1%。

但報導指出，經仔細分析，不難看出重慶、廣州經濟運行狀況差異性較大。首先，重慶市國土面積是廣州市的9倍，廣州的經濟密度顯然遠高於重慶。

其次，廣州的第三產業（服務業）更成熟、更發達。數據顯示，2022年廣州第三產業年增2兆611.4億元；同期重慶則年增1兆5423.12億元。重慶的第三產業增加值，不到廣州的3/4。

第三，2022年廣州的第一產業（農林漁礦業）增加值僅318.31億元，重慶則高達2012.05億元。證明重慶既有能力向本地市場供應更豐富的農產品，也說明重慶整體城鎮化率與廣州相較，仍有較大差距。

除了重慶超越廣州，與重慶並稱「雙子城」的成都，2022年GDP也突破2兆元大關，僅次於上海、北京、深圳、重慶、廣州、蘇州。而成都與重慶的經濟規模總和更已直逼5兆元大關，超越龍頭的上海。

北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，成渝地區作為言中國西部經濟「隆起帶」，近年來發展迅速，是中國區域經濟發展的「典範區域」。

北京

上一則

雲南灣塘小學連多年零近視率 20%學生雙眼5.3

下一則

打卡聖地 成都「公園留聲機」可溜滑梯下班

延伸閱讀

中國各省2022年GDP出爐 上海吉林負成長

中國各省2022年GDP出爐 上海吉林負成長
廣州重啟迎春花市 人潮多到「鞋子都差點擠丟了」

廣州重啟迎春花市 人潮多到「鞋子都差點擠丟了」
與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了

與形象落差大…重慶巨兔燈被罵醜 廠家把牠拆了
被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除

被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門