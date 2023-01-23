我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

湖北王昭君染髮、瘦臉 整容後洋娃娃變古典美人

記者賴錦宏／綜合報導
經過「染髮」「瘦臉」等二次「化妝」，回爐重造的「昭君」換上中式妝容，朱唇微啟，眼睛一睜一閉間，彰顯出東方古典美的溫潤大氣。（取材自中新網）
經過「染髮」「瘦臉」等二次「化妝」，回爐重造的「昭君」換上中式妝容，朱唇微啟，眼睛一睜一閉間，彰顯出東方古典美的溫潤大氣。（取材自中新網）

甫開幕的2023年湖北宜昌市新春燈會上，一座高達12米的卡通化燈飾作品「昭君還鄉」，吸睛無數。但這座彩燈最初亮相時，網友發現其金髮碧眼圓臉，像極了西方「洋娃娃」，而非中國傳統古典美人形像。引發極大爭議後，活動主辦方迅速拆下原來的「昭君」頭部進行了「中式美容」，結果「整形」後的「昭君」好評如潮。

據《三峽日報》報導，「點亮濱江·喜游宜昌」2023年宜昌新春燈會點亮儀式於19日晚在濱江公園和平廣場舉行。16日，燈會布展施工進入尾聲，待通電調試。

湖北燈會中的王昭君，金髮碧眼圓臉，像極了西方「洋娃娃」，而非中國傳統古典美人形像...
湖北燈會中的王昭君，金髮碧眼圓臉，像極了西方「洋娃娃」，而非中國傳統古典美人形像，在網上引發極大爭議。（取材自微博）

不過，燈會上對「王昭君」這一宜昌歷史文化名人形像的展示卻引發群嘲，其黃髮圓臉造型被指「酷似洋娃娃」，不符合中國傳統美人的長相。

宜昌是王昭君故鄉，有當地居民受訪時表示，燈組單就人物形像來說其實是可愛的，但若是作為「昭君」的形像就會心生別扭，「作為家鄉人，我們對王昭君有特別的情感。我們不希望在00後或者10後的心中，昭君是迪士尼公主一樣的形像。」

承擔今年燈會設計施工的，是來自四川自貢的彩燈公司。彩燈工藝師胡戈介紹表示，這版「昭君還鄉」由設計師數易其稿，歷時一個多月才完成。在此前的評審中，宜昌的專家們也對這版「昭君」形像表達了認可和支持。對於網友的吐槽，胡戈直言感到意外，但也表示理解。

接到市民和網友意見後，施工方很快對燈組進行調整，將有爭議的「黃頭髮」變為「黑頭髮」；再用焊槍對鋼絲骨架進行切割，重新布點焊接，修改後「昭君」的臉比原來縮小了20公分。

經過「染髮」「瘦臉」等二次「化妝」，回爐重造的「昭君」換上中式妝容，朱唇微啟，眼睛一睜一閉間，彰顯出東方古典美的溫潤大氣。19日燈會正式開幕後，燈組點亮，「昭君」眼波流轉，顧盼生輝，讓遊客得以隔著歷史長河，感受何謂「沉魚落雁」之美。

網友形容修改前後，判若兩「燈」，獲得當地民眾和網友的交口稱讚，「有效修改，這個變身太美了」「官方聽勸是真的能處」。

2023 迪士尼

上一則

中國唯一 雲南雨林學校探索人與自然 老奶奶也著迷

下一則

大英博物館慶「韓國」農曆新年 中網友：中國新年被偷走

延伸閱讀

被諷造型像迪士尼公主 湖北王昭君「整容」後大獲好評

被諷造型像迪士尼公主 湖北王昭君「整容」後大獲好評
溫州1銀行女櫃員貪污398萬 整容潛逃25年後落網

溫州1銀行女櫃員貪污398萬 整容潛逃25年後落網
十分誇張

十分誇張
不願麻煩子女 湖北老人確診後離家出走…倒荒地被發現

不願麻煩子女 湖北老人確診後離家出走…倒荒地被發現

熱門新聞

中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
中國新任外交部長秦剛傳3月將擔任中國國務委員，創下中國「官場傳奇」。（圖取自中國外交部官網）

3個月晉升國家領導人 秦剛將成「官場傳奇」

2023-01-21 21:40
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08
一名20多歲的中國籍女子在首爾江南某整形醫院手術時心跳停止。(取材自東亞日報)

中國女子在韓整容 手術一半心跳停止 搶救無效身亡

2023-01-17 22:25
中共總書記習近平。美聯社

華爾街日報：習近平面臨棘手之年 中國恐困難重重

2023-01-16 11:47

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門