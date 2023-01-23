湖北王昭君染髮、瘦臉 整容後洋娃娃變古典美人

經過「染髮」「瘦臉」等二次「化妝」，回爐重造的「昭君」換上中式妝容，朱唇微啟，眼睛一睜一閉間，彰顯出東方古典美的溫潤大氣。（取材自中新網）

甫開幕的2023 年湖北宜昌市新春燈會上，一座高達12米的卡通化燈飾作品「昭君還鄉」，吸睛無數。但這座彩燈最初亮相時，網友發現其金髮碧眼圓臉，像極了西方「洋娃娃」，而非中國傳統古典美人形像。引發極大爭議後，活動主辦方迅速拆下原來的「昭君」頭部進行了「中式美容」，結果「整形」後的「昭君」好評如潮。

據《三峽日報》報導，「點亮濱江·喜游宜昌」2023年宜昌新春燈會點亮儀式於19日晚在濱江公園和平廣場舉行。16日，燈會布展施工進入尾聲，待通電調試。

湖北燈會中的王昭君，金髮碧眼圓臉，像極了西方「洋娃娃」，而非中國傳統古典美人形像，在網上引發極大爭議。（取材自微博）

不過，燈會上對「王昭君」這一宜昌歷史文化名人形像的展示卻引發群嘲，其黃髮圓臉造型被指「酷似洋娃娃」，不符合中國傳統美人的長相。

宜昌是王昭君故鄉，有當地居民受訪時表示，燈組單就人物形像來說其實是可愛的，但若是作為「昭君」的形像就會心生別扭，「作為家鄉人，我們對王昭君有特別的情感。我們不希望在00後或者10後的心中，昭君是迪士尼 公主一樣的形像。」

承擔今年燈會設計施工的，是來自四川自貢的彩燈公司。彩燈工藝師胡戈介紹表示，這版「昭君還鄉」由設計師數易其稿，歷時一個多月才完成。在此前的評審中，宜昌的專家們也對這版「昭君」形像表達了認可和支持。對於網友的吐槽，胡戈直言感到意外，但也表示理解。

接到市民和網友意見後，施工方很快對燈組進行調整，將有爭議的「黃頭髮」變為「黑頭髮」；再用焊槍對鋼絲骨架進行切割，重新布點焊接，修改後「昭君」的臉比原來縮小了20公分。

經過「染髮」「瘦臉」等二次「化妝」，回爐重造的「昭君」換上中式妝容，朱唇微啟，眼睛一睜一閉間，彰顯出東方古典美的溫潤大氣。19日燈會正式開幕後，燈組點亮，「昭君」眼波流轉，顧盼生輝，讓遊客得以隔著歷史長河，感受何謂「沉魚落雁」之美。

網友形容修改前後，判若兩「燈」，獲得當地民眾和網友的交口稱讚，「有效修改，這個變身太美了」「官方聽勸是真的能處」。