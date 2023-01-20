記者被炒怕家人知道 轉職海底撈打工「時薪更高」

田慧在海底撈的工作餐。（視頻截圖）

田慧（化名）在年前被一家新聞網站裁員 ，投了幾十家公司，簡歷都石沉大海，後來到海底撈打工，時薪21元比過去高，但她不敢告訴家人換工作了，買年貨準備過年帶回家，還謊稱是公司福利。

九派新聞報導，田慧說，海底撈還管兩頓飯，油水很大，「我還胖了一點」；回家前，店長知道了她以前當過記者，「店長覺得我是臥底，我好像又要失業了。」

她表示，以前單位的記者需要自己去找項目，對方給宣傳費，一個項目大概會持續半年。2022年，她找不來項目，被困在家裡，一整年只拿到了底薪，人民幣3500元（約515.6美元）一個月。年底，單位發不出工資了，領導讓大家自己去找項目，不然就不發工資，等同變相逼退。12月最後的那幾天，她收到了離職通知。

報導指出，田慧稱她住的隔斷房，房間十幾平米，租金 一個月要1000多元，還得吃飯生活，再加上我已經幾個月沒發工資了，根本不夠花，「所以裁員之後我拍了視頻，說自己是失敗者。視頻裡我哭了，沒想到竟然哭上了熱門。

「元旦後，海底撈說缺人，我就去面試 了」。田慧表示，她平時就是社牛的性格，很容易就被錄取了。兼職是上4個小時班，凌晨缺人，我調到了晚上9點到1點。剛開始是挺累的，我也不知道自己走了多少步，估計得有2萬步。