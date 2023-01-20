清華碩士不滿8萬薪 吐槽踐踏學歷 網轟「長不大的巨嬰」

有清華碩士吐槽2萬人民幣月薪踐踏學歷 。圖為求職者在廣州南方人才市場招聘會上尋找就業機會。（新華社）

清華大學一名應屆碩士生，日前發帖吐槽月薪人民幣2萬（約2946美元），是惡意踐踏學歷制度，事件引發熱烈討論，有網友認為「典型的不知人間疾苦，2萬還嫌低」「真是個長不大的巨嬰，以為拿工資是拿獎學金呢？」

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長江日報旗下新媒體九派新聞報導，一位北大應用數學專業的畢業生表示，剛進大學時，新生歡迎會上有個老師指出，可能北大就是很多人這一輩子的巔峰了，可能之後就不停地走下坡路，他一直記得這句話，也告誡自己，『2w月薪是對學歷貶低』其實是一個很學生思維的看法。」

另一位清華軟體工程的應屆本科生則看到，一些學校不如他的學生，雖然技術比他好，但會被拒絕，這讓他心情複雜，正是因此，他慶幸自己高考 出色，但也希望充實自己。

從這名清華碩士發布的信息來看，他被錄用的職位是「後端開發工程師-基礎架構」，工作地點是北京 。根據「職友集」的統計，字節跳動base 北京的應屆生的平均月薪就是在差不多人民幣2萬的水平，並且數據均來自與那名清華碩士類似的職位。

字節內部人士表示，在字節的技術職是不是學歷越高工資就一定越高。學歷可能只是篩選簡歷的評判標準，並且是其中一個評判標準，工作經歷等比學歷更為重要。