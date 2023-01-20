我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

彭博：荷、日1月底將加入美國圍堵中國晶片行列

清華碩士不滿8萬薪 吐槽踐踏學歷 網轟「長不大的巨嬰」

記者林宸誼／綜合報導
有清華碩士吐槽2萬人民幣月薪踐踏學歷 。圖為求職者在廣州南方人才市場招聘會上尋找就業機會。（新華社）
有清華碩士吐槽2萬人民幣月薪踐踏學歷 。圖為求職者在廣州南方人才市場招聘會上尋找就業機會。（新華社）

清華大學一名應屆碩士生，日前發帖吐槽月薪人民幣2萬（約2946美元），是惡意踐踏學歷制度，事件引發熱烈討論，有網友認為「典型的不知人間疾苦，2萬還嫌低」「真是個長不大的巨嬰，以為拿工資是拿獎學金呢？」

影音來源：YouTube

長江日報旗下新媒體九派新聞報導，一位北大應用數學專業的畢業生表示，剛進大學時，新生歡迎會上有個老師指出，可能北大就是很多人這一輩子的巔峰了，可能之後就不停地走下坡路，他一直記得這句話，也告誡自己，『2w月薪是對學歷貶低』其實是一個很學生思維的看法。」

另一位清華軟體工程的應屆本科生則看到，一些學校不如他的學生，雖然技術比他好，但會被拒絕，這讓他心情複雜，正是因此，他慶幸自己高考出色，但也希望充實自己。

從這名清華碩士發布的信息來看，他被錄用的職位是「後端開發工程師-基礎架構」，工作地點是北京。根據「職友集」的統計，字節跳動base 北京的應屆生的平均月薪就是在差不多人民幣2萬的水平，並且數據均來自與那名清華碩士類似的職位。

字節內部人士表示，在字節的技術職是不是學歷越高工資就一定越高。學歷可能只是篩選簡歷的評判標準，並且是其中一個評判標準，工作經歷等比學歷更為重要。

而公司開出的薪資，其實是結合多方面的綜合考量，例如學歷、在校經歷、以及面試時的表現等。

清華大學一名應屆碩士生，日前發帖吐槽月薪人民幣2萬，是惡意踐踏學歷制度。（取材自...
清華大學一名應屆碩士生，日前發帖吐槽月薪人民幣2萬，是惡意踐踏學歷制度。（取材自九派新聞）

北京 面試 高考

上一則

記者被炒怕家人知道 轉職海底撈打工「時薪更高」

下一則

本子用完、正在吃飯、材料不行…滇男辦結婚證 跑3趟竟白忙

延伸閱讀

街邊索吻趙又廷 豐腴高圓圓疑懷二胎

街邊索吻趙又廷 豐腴高圓圓疑懷二胎
美對中國畫紅線 「不得軍援俄羅斯」

美對中國畫紅線 「不得軍援俄羅斯」
布林肯訪中前 美中曾軍事對話 麥卡錫可能訪台成話題

布林肯訪中前 美中曾軍事對話 麥卡錫可能訪台成話題
躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

熱門新聞

(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽