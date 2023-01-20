本子用完、正在吃飯、材料不行…滇男辦結婚證 跑3趟竟白忙

男子多次申領結婚證不成，氣得拍視頻曝光工作人員辦事不力。（取材自極目新聞）

近日，雲南鎮雄縣羅坎鎮一名男子在網上爆料，稱其前往羅坎鎮便民服務中心辦理結婚證時，被工作人員三次以結婚證本子用完了、正在吃飯、材料不行等理由拒絕，他氣得拍下視頻怒懟「一句吃飯就讓人回去，這是基層公務員的服務態度嗎？」

影音來源：YouTube

事件引發網民關注，當地官方向當事人致歉，稱涉事工作人員是臨時工，但幹部管理監督不落實，已處分了鎮黨委書記、鎮長等多人。

紅星新聞報導，雲南羅坎鎮一男子連續兩次辦理結婚證時，被以「荒唐」理由拒絕，於是在第三次前往便民中心的辦證過程拍攝了下來；視頻中，該網友怒懟工作人員：「你們規矩立在這裡，上午的工作時間是9點到12點，你們11點半就要走，你知道老百姓要等多久嗎？老百姓要回去等到下午2點半才能到你們這裡來辦理。」但在場的工作人員並未回應。

此外，視頻中，辦公區的牆上明確貼著禁止吸菸的標誌，但一男子卻站在工作人員所在的辦公區一邊抽菸，一邊處理事情。

報導指出，該名男子表示，「錄下視頻就是想說，基層工作人員面對居民，需要多一點耐心，少一些傲慢，希望有關部門能監管一下鄉村辦事部門。」並稱，當時，另一位男子也因文件不齊，來往跑了多次都沒辦理成功。

報導稱，羅坎鎮黨委、鎮政府被予以檢查問責；鎮黨委書記、鎮長二人受到批評教育 並責令書面檢查；鎮分管領導受到誡勉問責；鎮社會保障服務中心主任受到黨內警告處分；鎮社會保障服務中心責任人受到黨內嚴重警告處分；其餘2名責任人員受到相應處理。

據極目新聞報導，後來涉事當事人的結婚證已成功辦理。