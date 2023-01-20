我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登與白宮幕僚不談密件68天 原來是這原因

1.2萬人將被裁 Google母公司宣布裁員

樂山街道1.8萬燈籠高高掛 「紅燈」被淹沒…違規算誰的？

中國新聞組／北京20日電
四川省樂山市部分街道掛滿了紅燈籠，有網民吐槽，滿街都是紅燈籠，差點沒認出交通信號燈的紅燈。有網民發起「大家來找茬！」，直說「藏得太深了！」（取材自紅星新聞）
四川省樂山市部分街道掛滿了紅燈籠，有網民吐槽，滿街都是紅燈籠，差點沒認出交通信號燈的紅燈。有網民發起「大家來找茬！」，直說「藏得太深了！」（取材自紅星新聞）

中國迎來新冠疫情防控措施優化後的第一個農曆春節，悶壞了的民眾紛紛「報復性過年」，各地高掛迎春燈籠，不過掛燈籠也有學問，否則會被罵。四川省樂山市就因街道掛滿紅燈籠，讓駕駛連紅綠燈都認不出了；深圳則有商場在廊橋掛出白燈籠，網民直斥「晦氣」，商家最後塗成紅燈籠才平息批評。

成都商報報導，1.8萬多個紅燈籠、5000多個寫有「樂」字、「祥雲兔」等各類燈飾，春節前掛滿了樂山中心城區的大街小巷，營造出歡樂祥和的節日氛圍。

但有民眾抱怨，在部分路段高掛的紅燈籠和燈飾，非常影響開車時看紅綠燈。「你們看得到紅綠燈在哪？」從一名網友拍攝的影片來看，路口空中掛滿紅燈籠，交通信號燈就隱身其中，若不仔細看，確實不易分辨出紅燈到底在哪。

這則影片上傳網路後很快就引發當地民眾熱議，「大家來找茬！」「藏得太深了！你不說都不知道這裡有紅綠燈！」還有人說：「停下來等就對了，總會有一個要變綠的！」

對此，樂山市住建局城建科表示，這些燈籠是通過公開招標的第三方公司懸掛的。今年老城區燈籠是稍微密集了些，在具體工作中沒考慮全面，給部分市民和遊客造成了困擾，對此表示歉意。

在交警部門指導下，住建局已經優化調整部分燈籠的位置，同時也對其他路段的燈籠等裝飾進行全面檢視。

網友在社交平台吐槽深圳福田商場星河COCOPARK在商場廊橋上掛出幾排白底黑字的...
網友在社交平台吐槽深圳福田商場星河COCOPARK在商場廊橋上掛出幾排白底黑字的白燈籠迎春節是「晦氣！」。（取材自北京青年報）

有民眾質疑，「這要是闖紅燈了，算誰的？」樂山市交警支隊表示，當事人如認為遭舉發交通違法是因誤判，可透過申訴管道申請撤銷，公安交警部門經核實確為誤判後會依法予以撤銷。

另據上游新聞報導消息，深圳福田商場星河COCOPARK近日為迎接春節，在商場的一個廊橋上掛出了幾排白底黑字的白燈籠。有網友將燈籠圖發到網上後，被網友吐槽稱「晦氣」、「完全是日本風格」。商場從善如流，隨後將白燈籠塗成了紅色，同時還懸掛了中式燈籠。

深圳福田商場星河COCOPARK整改後的效果，許多白燈籠被塗成了紅色。（取材自北...
深圳福田商場星河COCOPARK整改後的效果，許多白燈籠被塗成了紅色。（取材自北京青年報）
深圳福田商場星河COCOPARK被投訴之前的白燈籠。（取材自北京青年報）
深圳福田商場星河COCOPARK被投訴之前的白燈籠。（取材自北京青年報）

公安 疫情 日本

上一則

熱迎中國遊客 瑞士少女峰、馬爾地夫都準備了驚喜

下一則

「春運母親」回家鄉四川了 有了新選擇 沒打算再外出

延伸閱讀

街上掛滿春節紅燈籠 四川駕駛傻眼：分不清紅燈在哪

街上掛滿春節紅燈籠 四川駕駛傻眼：分不清紅燈在哪
薄利多銷╱年貨主打實惠 盼帶動買氣

薄利多銷╱年貨主打實惠 盼帶動買氣
密西根人文會1月22日瓦拉河濱公園慶春節

密西根人文會1月22日瓦拉河濱公園慶春節
新年何處去？南海岸廣場兔年3D動畫花飾展！

新年何處去？南海岸廣場兔年3D動畫花飾展！

熱門新聞

(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
中共中央政治局常委王滬寧去年12月19日在九三學社第12次全國代表大會上致賀詞。（新華社）

中國14億人當中 唯有他敢當面咆哮習近平「不要亂說」

2023-01-19 08:22
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水

轉帳不見了？美國銀行與Zelle用戶大吐苦水
旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧

旅遊專家經驗談：花小錢讓經濟艙升級商務艙的技巧
疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信

疑是林書豪妻子照1年半前已流出 當時沒人相信
好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽

好市多漲太兇？這5項食品價格被網友吐槽
你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩

你家網路費被多收了？那些隱藏的「附加費」有貓膩