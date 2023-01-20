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中國足球再反腐…足協1天查2人 和李鐵案有關？

中國新聞組／北京20日電
中超聯賽弊案重重，此為示意圖。（中新社）
中超聯賽弊案重重，此為示意圖。（中新社）

中國足球再掀反腐風暴，繼李鐵之後，中國足協一天之內兩人被查。據湖北省紀委監委網站19日消息，中國足協常務副秘書長兼國家隊管理部部長陳永亮涉嫌嚴重違紀違法，中國足協第11屆執委會成員、原秘書長劉奕涉嫌嚴重違法，兩人與李鐵一樣都遭到中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，這兩起案件是否與李鐵案相關？目前不得而知，不過15日在蘇州召開的中國足協第11屆執委會第八次會議，有一個細節值得關注，當天會議決定，免去劉奕的中國足協秘書長職務。

據了解，中國國家男子足球隊原主教練李鐵涉嫌嚴重違法，去年11月遭帶走調查。今年1月，多位媒體人披露，中超深圳隊的總經理丁勇被帶走，也被認為和李鐵案有關。目前深圳已經有3人被帶走調查，包括前國腳張鷺、前總經理丁冬梅，加上丁勇。

來源：YouTube

官方通報中的「涉嫌嚴重違法」最終面貌會是什麼尚需等待調查結果，但作為中國足球界的知名人物，李鐵的過往脈絡關聯甚多，並且大多有可循痕跡。

從履歷來看，李鐵擁有一份不錯的執教成績單。不過也有不少被質疑之處，其中包括他執教河北華夏幸福時期衝擊中超聯賽的「絕地大逆轉」。2015年，大連阿爾濱和河北華夏幸福爭奪晉級中超聯賽的名額。最後階段，河北華夏幸福取得多場連勝，最終反超大連阿爾濱，晉級中超。當年10月，大連球迷協會實名向公安部和體育總局舉報河北華夏幸福踢假球，包括涉嫌收買對手球隊及競爭者的對手、違規僱傭足協退休幹部編織關係網以獲得不當利益等。

時任大連阿爾濱總經理石雪清對此事沒有得到徹查耿耿於懷。在李鐵因涉嫌嚴重違紀接受調查後，石雪清在微博發文稱「作為七年前的被害人今年終於雪恥前仇！……正告那些跟他一起合夥做壞事兒的人趕快自首」。

中超聯賽弊案重重，此為示意圖。（中新社）
中超聯賽弊案重重，此為示意圖。（中新社）
中國足協原秘書長劉奕（中）。（取材自中新網）
中國足協原秘書長劉奕（中）。（取材自中新網）

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