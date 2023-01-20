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溫州1銀行女櫃員貪污398萬 整容潛逃25年後落網

中國新聞組／北京20日電
陳伊樂潛逃25年落網。（取材自澎湃新聞）
陳伊樂潛逃25年落網。（取材自澎湃新聞）

溫州樂清一家銀行儲蓄所的女櫃員陳伊樂，25年前利用銀行系統漏洞，在帳戶中虛存566萬元（人民幣，下同）後瘋狂取現398萬元並分給家人。她的父親「大義滅親」主動報案，陳伊樂為躲避警方抓捕，砸錢整形，隱姓埋名買房買車開公司還結了婚，直到去（2022）年12月底落網，結束25年的逃亡。近日樂清市檢察院依法以貪污罪、偽造身分證件等罪對她提起公訴。

澎湃新聞報導，1997年，年僅26歲的陳伊樂在中國建設銀行樂清支行北白象辦事處工作，偶然間她發現銀行存在一個漏洞，她的權限能隨意修改儲戶的存款數據，且虛增的存款金額能隨時取現，使得她心生貪欲。

陳伊樂用自己操作的口令登錄到計算機系統，往事先準備的數張存摺帳戶虛增存款金額，每個存摺虛增幾十萬元，共計566萬元。之後她前往溫州市區，先後去了18家建行網點取款，總共到手398萬元現金。

為了躲避追捕，取款後的陳伊樂馬上去溫州市區某美容醫院整容。由於沒有提前預約，店員拒絕臨時接單，陳伊樂豪擲幾萬元要求立即手術。手術成功後，她返回位於樂清市北白象鎮山東村的家，將其中143萬元藏在老房子附近的茅坑、車庫等處，次日凌晨帶著剩下的現金逃往福建。

據報導，陳伊樂在福建的銀行網點又開立四個帳戶，存入210餘萬元，身邊只留下40餘萬元現金。數日後，她趁夜色偷偷潛回家中，將這四個存摺留給家人，並告知之前現金所藏位置。後來她的父親主動報案，並將存摺和所藏的現金都交給警方。

陳伊樂展開逃亡生活，她先到上海，通過電線桿上貼辦假證的小廣告，聯繫黃牛辦了新的身分證，還上了戶口，從此搖身一變成了「蔣某紅」，戶籍所在地為貴州省鎮遠縣舞陽鎮，並用假的身分證到廣東重新生活。

她靠著當時攜帶的40多萬元，不但創業開了一家清潔用品公司，還買了房子和車子，組建了自己的新家庭並育有一女。直到她落網前，現任丈夫和女兒都不清楚她真實的身分。

報導提到，25年來，偵查人員始終沒有放棄追捕陳伊樂，最後終於在2022年12月22日，成功鎖定陳伊樂的藏匿地點並將其抓捕歸案。到案後，陳伊樂對自己的犯罪事實供認不諱。

在審查貪污犯罪時，檢察官還發現陳伊樂為逃避抓捕，以虛假信息辦理公民身份證，涉嫌偽造身分證件罪，繼而利用該偽造的身分，在沒有與前任丈夫離婚的情況下，與他人登記結婚，涉嫌重婚罪。

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