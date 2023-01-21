武漢手工香腸「三無食品」? 顧客索賠10倍 法院這樣判

胡志紅在門店賣手工香腸。（取材自長江日報）

近來年味漸濃，位於武漢 古田三路易農街的胡志紅手工香腸店人氣很旺，顧客一波接一波。其實，老闆胡志紅剛打贏了被誣告是「三無」食品的官司，她面露喜色：「官司打贏了，心裡暢快多了。」有朋友建議胡志紅反控對方毀壞名譽，胡志紅一笑了之：「做生意講究誠心誠意，待人也是如此。大家都不容易，希望對方也能過個好年。」

澎湃新聞引述長江日報報導，43歲的胡志紅8歲便跟著父親從江西老家到武漢，一家人一直在從事灌香腸的生意。2020年她雇了十幾個員工，在古田三路開了一家新門店，四間門面又大又敞亮，兩間製作香腸，兩間銷售香腸。

2021年12月11日，顧客趙鵬（化名）到胡志紅的門店，花240元人民幣（下同，約35美元）買了一份6斤禮盒裝的灌香腸，專門叮囑要「真空包裝」。第二天，趙鵬又到店裡買了30盒灌香腸，共180斤，總價7100元。沒想到過了兩天，趙鵬找上胡志紅稱：「妳這真空包裝的香腸沒有貼生產許可證號，屬於『三無』產品。」索賠2萬元。

被拒絕後，趙鵬向工商部門投訴，稱買到胡志紅門店加工銷售的「三無」產品。所幸工商部門認定，香腸現場製售未納入食品小作坊禁止生產加工的食品品種，且胡志紅辦理了「食品經營許可證」，已盡到合法經營的義務。

心有不甘的趙鵬於2022年6月一狀告上武漢市礄口區法院，以消費者權益受損為由，要求胡志紅退還7340元，並支付懲罰性賠償金7萬3400元。據中國「食品安全法」第148條規定，消費者針對販售「三無」食品業者，除要求賠償損失外，還可以要求支付價款十倍或者損失三倍的賠償金。

開庭時，趙鵬聲稱，香腸包裝上並未標註生產日期、產品生產代號、生產許可證編號等，且印刷的「胡志紅」圖案商標並未註冊，應該被認定為「三無」產品。

胡志紅則認為，自己銷售的香腸是現場製售食品，不是預包裝食品，原告現場即知曉生產日期。同時，門店有銷售香腸的資質，且相關部門對生產的香腸進行檢測 ，檢測結果符合國家安全標準。

最終，法院採信胡志紅的說法，且原告未有證據證明所購香腸存在其他食品安全問題或其因食用香腸受到實際損害，遂駁回原告的訴訟請求。2022年11月，經過兩審終審，武漢市中院判決維持原判，駁回了趙鵬的訴訟請求。

據報導，拿到勝訴判決書後，胡志紅心裡的一塊石頭落了地。她說：「武漢有這麼多灌香腸的門店，這個判決對其他同行一樣重要。」

吃一塹長一智，如今在胡志紅的門店，香腸包裝上一眼就能看到明黃色的標籤，清晰標註了產品標準代號、食品生產許可證號、生產廠家、生產地址和電話。