連呼吸都不敢大聲 西藏林芝隧道雪崩增至13死
西藏林芝市隧道17日發生雪崩，目前已知遇難增至13人。據當地衛生院工作人員表示，現場積雪最深處有兩、三米深，有人和車被埋，還有被埋的人自行爬出來。被大雪受困於附近的遊客表示，經過該處時連呼吸都不敢大聲「生怕雪崩」。
澎湃新聞報導，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）17日發生雪崩，有人員和車輛被困。米林縣派鎮衛生院工作人員多吉（化名）表示，派鎮衛生院距離此次雪崩事發地約20公里，「聽說出事了以後，我們立刻就出動了。」多吉在現場看到，積雪最深處有兩、三米深，有人和車被埋，「多少人記不得了，車大概有十幾輛。」
多吉和同事救出了一名被埋的人，另外有兩個被埋的自行爬出來了。
林芝市消防救援支隊相關負責人19日表示，搜救工作仍在進行。林芝市應急管理局工作人員表示，目前有消防、森林消防、公安、部隊等多支力量在現場進行救援工作，「應該快有1000人，光部隊就有300、400人」。有米林縣派鎮政府相關工作人員介紹稱，鎮上接到發生雪崩的消息後，派人趕往現場救援。
西藏林芝市氣象局1月17日上午10時曾發布道路結冰黃色預警信號，提到16日夜間林芝高海拔山區出現了中等強度的降雪。西藏林芝市氣象局18日10時再次發布道路結冰黃色預警信號，其中提到，17日夜間林芝高海拔山區再次出現了中等強度的降雪。
頂端新聞報導，在林芝市自駕遊的大俊已經從雪崩公路附近被救援車輛帶往索松村暫住，她表示：「從16日夜裡開始，林芝市的雪就一直在下，17日下午下得尤其大，當時在附近山路上我們甚至不敢大聲說話，就怕會引起雪崩，被車輛接出去後才聽說，派墨公路真的發生了雪崩，一路上陸續看到救援、消防的車輛往事發公路方向去。」
東北女孩阿明16日晚在西藏林芝自駕游，即將經過派墨公路前，暴雪越下越大，「沒想到第一次見這麼大的雪，居然是在西藏，而不是東北，當晚我們幾乎是困在了公路上，雪大且滑，我們開的二驅車根本煞不了車，即使加了防滑鏈也沒用，原想按原路返回但不敢挪動了。」
當晚被當地公安救援致索松村的路上，阿明經過了雪崩發生的多雄拉隧道，「我們被救援的地方距離那個隧道口只有200、300百米，雪太大了，山上覆蓋著積雪，只有真正經過時，才會明白呼吸都不敢大聲、生怕雪崩的感覺。」
據公開資料顯示，4780米的多雄拉隧道，穿越派墨公路上的多雄拉山。多雄拉山口位於喜馬拉雅山脈北段主脊，海拔4200米左右，多雄拉雪山終年積雪不化。據悉，多雄拉山雨雪雹霧天氣往往降臨得比較突然，其翻越難度甚至超過許多5000、6000米的高峰，因此當地人謂之為墨脫路上「鬼門關」。
上一則
搶GPS市場 北斗衛星要「遍布全時空」
下一則
FB留言