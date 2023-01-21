連呼吸都不敢大聲 西藏林芝隧道雪崩增至13死

林芝隧道口雪崩已致13人死亡：積雪最深近3米，有被埋者幸運爬出來。(取材自澎湃新聞)

西藏林芝市隧道17日發生雪崩，目前已知遇難增至13人。據當地衛生院工作人員表示，現場積雪最深處有兩、三米深，有人和車被埋，還有被埋的人自行爬出來。被大雪受困於附近的遊客表示，經過該處時連呼吸都不敢大聲「生怕雪崩」。

澎湃新聞報導，西藏林芝市米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）17日發生雪崩，有人員和車輛被困。米林縣派鎮衛生院工作人員多吉（化名）表示，派鎮衛生院距離此次雪崩事發地約20公里，「聽說出事了以後，我們立刻就出動了。」多吉在現場看到，積雪最深處有兩、三米深，有人和車被埋，「多少人記不得了，車大概有十幾輛。」

多吉和同事救出了一名被埋的人，另外有兩個被埋的自行爬出來了。

林芝市消防救援支隊相關負責人19日表示，搜救工作仍在進行。林芝市應急管理局工作人員表示，目前有消防、森林消防、公安 、部隊等多支力量在現場進行救援工作，「應該快有1000人，光部隊就有300、400人」。有米林縣派鎮政府相關工作人員介紹稱，鎮上接到發生雪崩的消息後，派人趕往現場救援。

西藏林芝市氣象局1月17日上午10時曾發布道路結冰黃色預警信號，提到16日夜間林芝高海拔山區出現了中等強度的降雪 。西藏林芝市氣象局18日10時再次發布道路結冰黃色預警信號，其中提到，17日夜間林芝高海拔山區再次出現了中等強度的降雪。

頂端新聞報導，在林芝市自駕 遊的大俊已經從雪崩公路附近被救援車輛帶往索松村暫住，她表示：「從16日夜裡開始，林芝市的雪就一直在下，17日下午下得尤其大，當時在附近山路上我們甚至不敢大聲說話，就怕會引起雪崩，被車輛接出去後才聽說，派墨公路真的發生了雪崩，一路上陸續看到救援、消防的車輛往事發公路方向去。」

東北女孩阿明16日晚在西藏林芝自駕游，即將經過派墨公路前，暴雪越下越大，「沒想到第一次見這麼大的雪，居然是在西藏，而不是東北，當晚我們幾乎是困在了公路上，雪大且滑，我們開的二驅車根本煞不了車，即使加了防滑鏈也沒用，原想按原路返回但不敢挪動了。」

當晚被當地公安救援致索松村的路上，阿明經過了雪崩發生的多雄拉隧道，「我們被救援的地方距離那個隧道口只有200、300百米，雪太大了，山上覆蓋著積雪，只有真正經過時，才會明白呼吸都不敢大聲、生怕雪崩的感覺。」