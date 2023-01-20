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四川達州火車站「歡迎農民工回家」 標語歧視?

中國新聞組／北京20日電
四川達州火車站「歡迎農民工回家」的標語引發爭議。(取材自天目新聞)
四川達州火車站「歡迎農民工回家」的標語引發爭議。(取材自天目新聞)

除夕將至，在外務工朋友紛紛踏上歸程，多地掛上了歡迎標語，希望溫暖遊子歸鄉路。只是，在四川達州火車站，「歡迎農民工回家」的標語卻因措辭不當引發爭議。有網友19日發布視頻指出，該標語有歧視農民工之嫌，應將其改為「歡迎老鄉回家」。當地交通運輸局工作人員回應稱，四川省有針對農民工的「春風化雨」行動，這種宣傳標語是想表達對農民工的重視，沒有不好的含義，他們回家很不容易，有困難的也會去接他們回家。

天目新聞報導，其實，「農民工」本是個中性名詞，並無褒貶之意，還有著確切的法律定義——「保障農民工工資支付條例」第2條規定：「本條例所稱農民工，是指為用人單位提供勞務的農村居民。」

再者，從實際來看，四川是勞務輸出大省，當地極為重視對農民工的服務保障，不僅採取多項措施暢通農民工的回鄉通道，還出台了促進農民工穩定就業的多項舉措。考慮到種種因素，達州為表對農民工的重視，專門擬定歡迎他們返鄉的標語並無不妥。

稱謂本身沒有錯，慰藉在外務工朋友的心意也沒有錯，效果卻不盡人意，問題究竟出在哪兒了？報導說，當地政府錯的是忽略了老百姓讀標語時候的感受，「好心辦了壞事」。試想，在外打拚了一年的務工人員，好不容易盼到了回家過年，踏上家鄉土地，一入眼卻是冷冰冰的「農民工」三個字，既不親切也不溫暖，歸途的勞頓和對家鄉的思念不僅沒得到慰藉，反而有一種在異鄉被他人審視的疏離感，讓人心生不適，最終讓暖心標語變得有些「扎心」。

報導指出，當地政府部門也不必感到委屈，畢竟，返鄉標語是給老百姓看的，老百姓最有資格評價標語的好壞。一個好的標語，一定是貼近老百姓的話語體系，「說人話」、合時宜、接地氣，能喚起觀者的情感共鳴，能說到大家的心坎兒裡。比如有網友提出來，「歡迎老鄉回家」「歡迎在外遊子返鄉」，就都不錯。

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