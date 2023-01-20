「春運母親」回家鄉四川了 有了新選擇 沒打算再外出

2010年1月30日，巴木玉布木背著大包、抱著孩子在南昌火車站匆忙趕車。(新華社)

2010年引起轟動的「春運母親」、彝族婦女巴木玉布木，歷經兩天三夜奔波1900餘公里，從深圳工廠回到了四川省涼山彝族自治州越西縣的家。春節後她不打算再外出，她和孩子們17日在家附近的新民鎮趕集，買回年貨歡度春節。

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新華視點微信 公號報導，10餘年前，當時新華社記者拍攝到巴木玉布木背著比人還高的巨大行囊，一手抱著襁褓中熟睡的孩子，眼神剛毅堅定地望著前方…這一場景感動了很多人。這位「春運母親」和十幾名鄉親一起，最近從深圳回到了家鄉。

「媽媽回來了，我好想媽媽呀！」二女兒王雪醫牽著媽媽的手不願意鬆開，懂事的小雪醫在學校是班長。幾兄妹互相激勵，每人都從學校抱回了獎狀。巴木玉布木摸著孩子們的臉龐，清瘦的臉上露出了欣慰的微笑。

她不識字，雖然很早就外出務工，但普通話仍然說得不流利，見到陌生人就靦腆，基本上不說話。2022年5月底，她和親戚、鄉親結伴出門，由熟人介紹，來到深圳一家電子廠務工。工廠包吃住、計件發薪，她每個月能掙到近4000元人民幣(約590美元)。丈夫巫其石且在深圳的建築工地務工，月收入也有4000元左右，月結，沒有拖欠。夫妻倆盡量把錢攢下來。

去年10月，巫其石且先回家了。四名孩子都是由奶奶帶，夫妻倆不放心。巴木玉布木留在深圳，每隔幾天，就和孩子們手機 視頻連線。

到年底，車票不好買，組織他們外出務工的老闆聯繫深圳到四川涼山州首府西昌的長途包車，每人攤300多元路費。她只帶著很少的行李，途中以泡麵充飢。

到了西昌，換乘西昌到越西的大巴，再換乘農村客運「小黃車」。四川2020年以來推行「金通工程」，全車刷成黃色，統一司機服裝，穿梭於各條村道，實現客運到村。

「我們要過兩個年，先過彝族年，再過春節。」巫其石且買了一頭100公斤的肥豬，宰殺後做成香腸臘肉，掛滿了台架。

牆上貼著幾年前的脫貧進度表，當時填寫致貧原因是「自身發展動力不足」。2020年脫貧後，巫其石且簡直像換了一個人，充滿幹勁，在深圳時，他經常清晨5點就起床開工。

2022年，這個脫貧彝族家庭有了更可喜的變化。他們在原有的一層平房上，又加蓋了一層，每層有三間臥室，一間約30平方米的大客廳。巫其石且自豪地說：「都是我們靠雙手幹出來的！」

春節後巴木玉布木不打算再外出。家鄉的變化讓她有了新選擇。新成昆鐵路縮短了越西與外界的時空距離，如今當地有了花椒、蘋果 、山泉水等產業，還有了千畝花椒州級示範基地、萬畝烤菸省級示範基地。夫妻倆流轉了20多畝土地，每畝特色種植可純收入3000元，總體和外出務工差不多，還能照顧老人和孩子。