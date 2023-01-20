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「一哄二騙三封鎖」 阻外媒採訪疫情 甘肅黨委下封口令

中國新聞組／北京20日電
甘肅省疫情示意圖。(歐新社)
甘肅省疫情示意圖。(歐新社)

中國防疫鬆綁，缺醫少藥的農村恐成為下波疫情重災區。但三名外媒記者日前在甘肅蘭州、定西等地醫院採訪時，當地黨委宣傳部卻通知全境，不但要求密切掌握三人行蹤，更警告居民不得受訪。

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，根據今日頭條帳號、具媒體人身分的「甘肅曹利軍」18日指出，甘肅省委宣傳部日前電話通知天水市，指兩男一女共三名外媒體記者「未經許可」，在蘭州、定西部分醫院、衛生院、社區衛生站及村、社區活動，私自採訪防疫情況，18、19日「很有可能竄入」天水市繼續活動。

「甘肅曹利軍」提到，天水市麥積區委宣傳部接獲上述通知後，便向境內各鎮、街道及區政府衛健局轉達「緊急通知」，並要這些單位「高度重視、密切關注」，若發現這三名外媒記者的行蹤，要第一時間報告區委宣傳部指定聯繫人。

這項「緊急通知」更要求區內各醫療單位、村、社區及民眾，不得私自接受這些外媒記者的採訪，或回答有關疫情的問題。

針對上述通知，自由亞洲電台記者曾致電天水市委宣傳部及指定聯繫人，但不是無人接聽就是占線。

根據報導，媒體人宋揚對此表示，現在中國各地官員都怕外媒，尤其是西方媒體記者，因為害怕真實情況和典型案例流出去。而他們對待外媒的辦法，就是「一哄二騙三封鎖」。省委宣傳部發通知，基層不敢不執行。

甘肅 疫情 防疫

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