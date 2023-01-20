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「去有風的地方」熱播帶動… 報復式旅遊 雲南瞬間火了

記者陳言喬／北京20日電
近來在熱播的電視劇「去有風的地方」帶動雲南的旅遊。（取材自微信）
近來在熱播的電視劇「去有風的地方」帶動雲南的旅遊。（取材自微信）

中國封控政策調整後，壓抑三年的旅遊需求。先是火了海南三亞，現在輪到雲南的麗江、大理與西雙版納迎來「報復性旅遊」。受熱播電視劇「去有風的地方」帶動，連日來，進入雲南旅客大增，麗江1天接待近14萬人次，遊客數已是去年同期的2.6倍，大理、西雙版納的住宿預定量增幅達十倍以上。

澎湃新聞報導，雲南一家旅行社導遊王磊說，不到一個月前，看著略顯空蕩的麗江古城，他一度認為雲南旅遊業的復甦還需要再等上幾個月的緩衝期。但這幾天「一下子就火起來」。他說，他們公司現在接團的訂單量基本已排到春節假期後了。

人潮湧入雲南，麗江地接訂單排到春節後，大理民宿預訂漲了十倍。(取材自麗江熱線)
人潮湧入雲南，麗江地接訂單排到春節後，大理民宿預訂漲了十倍。(取材自麗江熱線)

麗江日報報導指出，人潮正不斷湧入，13日進入麗江的遊客有13.8萬人次。麗江機場自7日單日旅客突破1萬人之後一路穩步增長，目前日均旅客1.2萬人次，進入春節假期還會再增加。

途家民宿資料顯示，截至17日，今年春節大理、三亞、西雙版納、麗江、北海、上海、重慶、廈門、北京、成都為十大熱門民宿預訂城市。其中大理、西雙版納、三亞、北海春節預訂量同比去年均增長六倍以上，大理、西雙版納增幅達十倍以上。

雲南省文化和旅遊廳官方微信公眾號於17日發布消息，隨著電視劇「去有風的地方」的熱播，帶火了雲南旅遊熱。

「飛豬」發布消息稱，「去有風的地方」開播一周，雲南相關搜索量暴漲，大理增長近兩倍，沙溪古鎮增長十倍多，鳳陽邑暴漲50倍。

大理市客棧協會會長李海忠表示，大理的各類民宿、客棧有7000家左右，中高端民宿占10%。從現在到春節期間，大理的民宿房間總體預訂率大約達到80%，中高端民宿訂房率已經超過了90%，普通民宿預訂率也達到70%左右。

「西雙版納發布」也顯示7日春運首日，西雙版納機場航班量達到65班，同比增長550%，旅客吞吐量約1.5萬人次，同比增長834%，已超過2019年疫情前水準。

春城晚報報導，目前告莊西雙景景區內酒店客棧預訂幾乎都處於滿房，城區各酒店同樣也預訂火爆。從2022年12月下旬開始，客流量就在逐步增長，截至目前，告莊西雙景的酒店客流已有將近300%-400%的大幅增長。目前，客流還在不斷增長，預計將持續到春節後。

雲南西雙版納的遊客。（取材自澎湃新聞）
雲南西雙版納的遊客。（取材自澎湃新聞）

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