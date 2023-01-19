「天才翻譯家」父親離世捐大體 憂影響兒工作 早就簽好志願書

父親金性勇在病床上翻看與兒子的照片。 （取材自杭州日報）

一年前，「天才翻譯家」金曉宇和父親金性勇的故事感動無數人。在父親和各界幫助下，因躁鬱症被「養」在家裡30年的金曉宇，加入省翻譯家協會，有出版社給他漲了稿酬，他失明的右眼也得到醫治。遺憾的是，金性勇18日辭世，生前決定捐贈遺體，考量的是不想給兒子帶來處理後事的麻煩，影響兒子的翻譯工作。

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杭州日報報導，金曉宇表示，父親因多器官衰竭轉入ICU搶救，「他早就簽好志願書要捐獻遺體，我不能違背他最後的心願。」

金曉宇所在的雙盪弄社區黨委書記黃麗娜說，金曉宇已在醫院與父親最後告別，「他的狀態還好，比較平靜。」社區正幫助金曉宇聯繫省紅十字會，完成其父親最後的心願。

報導指出，51歲的金曉宇平自學英、日、德三門語言，譯著22本，曾獲媒體關注；當熱度褪去，父子倆的生活又重回沉默中去；危機感始終籠罩著他們，每天金曉宇拚命搶時間翻譯，而金性勇戰戰兢兢地照料兒子，更加憂心日後子無所依。

金曉宇在病房裡照顧父親。（取材自杭州日報）

金性勇曾在筆記本上寫下一段文字，取名「父與子」：父子在一起的快樂融合了最無私的愛和充滿信任的友誼；在兒子成年之前的這段時光，或許也是這兩個男人一生中最親密的時光。

金性勇曾被外派泰國 2年，在異國，金性勇最記掛的是金曉宇，為此曾郵寄過一張明信片，鼓勵兒子「去奮鬥」：記著我的話，去奮鬥…世事短如春夢，父子情如蠶絲，從不計較苦勞心，萬事委託兒命。幸遇二兒及第，況逢吾有轉機，來年合家又相聚，天倫之樂已定。

「沒啥感覺，」金曉宇回憶，「看了就放一邊了。」

哥哥金曉天剛從復旦大學數學系畢業，考進銀行工作，金曉宇對父親說，「你對哥哥是愛，對我是同情。」金性勇聽了傷心，他告訴金曉宇，「因為你一個眼睛不太好，我同情你。你生病，我也同情你。但你是我兒子，我也愛你。兩個加起來，比哥哥還多。」

面對兒子，這位父親總是小心翼翼。有一次金曉宇病情發作，拿起敵敵畏對著父親噴；金性勇沒辦法，站著讓兒子噴，等到兒子噴完，他去洗澡。「我是他的父親，也是一個出氣筒，」每次兒子發過火後，金性勇也不會理論對錯，「他開心了，我馬上開心。」他心裡最清楚，兒子的病需要保持內心平靜。於是，他提醒自己：不要凶他，不要罵他，更不要打他。