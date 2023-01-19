醜化女性？歧視肥胖？白雲機場「胖女踩縫紉機」雕塑惹議

廣州白雲機場「肥胖女人踩縫紉機」雕塑惹議，大陸網友爭論不休。（取材自微博）

有網友在微博發影片稱，廣州白雲機場 大廳一個「肥胖 女人踩縫紉機」的雕塑 有損中國女性形象。廣州白雲機場回應稱：「已上報相關部門，會去調查核實處理此事」。其實，那是廣州雕塑學院院長許鴻飛的肥女人系列雕塑作品之一。

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據港媒報導，有網友表示：「這不會又是哪位大師的傑作吧？」、「確實有點醜化女性」。不過，還有更多網友表示不覺得侮辱了女性形象，「為什麼會有損形象呢，我覺得挺生活化的啊，難道女性全部都要身材完美像模板一樣才正常嗎？」、「肥的女人就有損形象？」、「很可愛的雕塑啊！」、「該是有人歧視肥胖的人吧」。

肥女雕塑是廣州雕塑院院長許鴻飛的代表作品。許鴻飛對肥女雕塑的創作已經20多年，創作的雕塑也早已超過100件，各種造型的「肥女」，或母子情深，或飛身騎車，或演奏音樂，或酣睡做夢，或跳躍飛騰……充滿著生活的樂趣和活力，一經出現就在當地掀起文化熱潮。

說起「肥女」系列的創作，許鴻飛說，這是源自一次無心插柳和一位伯樂的點撥。

在創作肥女雕塑前，許鴻飛對自己的創作方向一度也很迷茫。1998年，他偶然認識一位廣州身形豐滿的女士，以對方為原型創作了靜態雕塑作品「秋」，這也是肥女系列雕塑的最初作品。

後來又在機緣巧合之下，這件作品被中國畫壇「鬼才」黃永玉看到，黃永玉想買下，許鴻飛覺得是玩笑之言，沒答應。次年黃永玉再次提起，於是許鴻飛將其贈予他，黃永玉於是回贈一幅自己的白描荷花圖。

再後來，許鴻飛去北京黃永玉家中，黃永玉告訴許鴻飛：「你就做肥女吧，藝術家一定要有自己的作品，你要跳出『學院派』那一套，越快越好。」許鴻飛接受黃永玉的建議，肥女造型更加誇張、生活化、有趣。從此，肥女系列雕塑便一發不可收拾。