我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪曾爆出緋聞女友除了吳謹言還有她 原來早已婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太祕密完婚

河南神仙企業 年終獎6100萬堆成錢山…有人抱走500萬

中國新聞組／北京19日電
企業開年會，現金堆成「小山」。（取材自極目新聞）
企業開年會，現金堆成「小山」。（取材自極目新聞）

河南礦山集團日前舉辦年會，老闆將6100萬元（人民幣，下同，約900萬美元）年終獎當場發放給員工，獎金儼然堆成了一座「錢山」。其中三名「最強業務經理」每人抱走500萬元（約73萬美元）現金，「幾個人才能抬得動，會後由專人護送獲獎者回家」，教網友好生羨慕，話題登上多個平台熱搜。

來源：YouTube

綜合媒體報導，該公司位於河南新鄉，17日開年會表彰業務經理，現場一共堆放了6100萬元現金。該公司員工表示，「當天共獎勵了二、三十位業務經理，最少的獲獎100萬元」。

另一名員工介紹，公司年會表彰一線員工，給受表彰員工發年貨，員工福利包括五公斤豬肉、一箱小黃魚、兩袋大米、兩箱白酒、一箱啤酒、一袋麵粉和一箱雞蛋，此外「還發錢」。

員工成捆領取獎金。（取材自極目新聞）
員工成捆領取獎金。（取材自極目新聞）

員工稱，這種通過現金發放獎金的形式從公司建廠開始就有了，「前幾年因為疫情一直沒有舉辦，今年放開了，我們就做得大一些」。公司18日還為一線員工發放獎金，「給你十幾分鐘，台上都是百元大鈔，你數多少錢，就都是你的，所有員工都可以參與。去年有人數了35萬」。

但現場有視頻傳出稱，獲獎者要喝半斤白酒一口乾了，「喝不了換人」。該公司幹部表示，每年都會舉辦年會發獎金，去年效益好，發的500萬現金是獎勵突出貢獻的銷售人員，「喝酒只是插曲，喝不了也可以表示一下，不是真的要換人」，至於獎金是稅前還是稅後，「有些是稅前，有些是稅後，（是否繳個稅）這由領導決定」。

三名經理每人500萬元獎金。（取材自上游新聞）
三名經理每人500萬元獎金。（取材自上游新聞）

河南 疫情 雞蛋

上一則

帶回中國旅客 瑞士請出「網球天王」費德勒

下一則

未納輝瑞Paxlovid 醫保局：給過誠意 不再談判

延伸閱讀

中專家：新冠XBB病毒若流行 3、4月大家會再感染一次

中專家：新冠XBB病毒若流行 3、4月大家會再感染一次
放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」

放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」
過年返鄉拒相親 河南母女被打到住院

過年返鄉拒相親 河南母女被打到住院
河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛

河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛

熱門新聞

(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
藍環章魚號稱「全世界毒性最強的海洋生物」。(本報檔案照)

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

2023-01-17 13:53
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
2003年4月2日的齊魯晚報頭版。(截取自推特)

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

2023-01-17 12:08

超人氣

更多 >
3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了

3個常見的社安金錯誤 你可能不知不覺犯下了
看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑
怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞

怎麼了？甘迺迪機場又出意外 2客機離奇相撞
紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多
林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚

林書豪公布婚訊 兩年前就與太太秘密完婚