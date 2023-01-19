河南神仙企業 年終獎6100萬堆成錢山…有人抱走500萬

企業開年會，現金堆成「小山」。（取材自極目新聞）

河南 礦山集團日前舉辦年會，老闆將6100萬元（人民幣，下同，約900萬美元）年終獎當場發放給員工，獎金儼然堆成了一座「錢山」。其中三名「最強業務經理」每人抱走500萬元（約73萬美元）現金，「幾個人才能抬得動，會後由專人護送獲獎者回家」，教網友好生羨慕，話題登上多個平台熱搜。

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綜合媒體報導，該公司位於河南新鄉，17日開年會表彰業務經理，現場一共堆放了6100萬元現金。該公司員工表示，「當天共獎勵了二、三十位業務經理，最少的獲獎100萬元」。

另一名員工介紹，公司年會表彰一線員工，給受表彰員工發年貨，員工福利包括五公斤豬肉、一箱小黃魚、兩袋大米、兩箱白酒、一箱啤酒、一袋麵粉和一箱雞蛋 ，此外「還發錢」。

員工成捆領取獎金。（取材自極目新聞）

員工稱，這種通過現金發放獎金的形式從公司建廠開始就有了，「前幾年因為疫情 一直沒有舉辦，今年放開了，我們就做得大一些」。公司18日還為一線員工發放獎金，「給你十幾分鐘，台上都是百元大鈔，你數多少錢，就都是你的，所有員工都可以參與。去年有人數了35萬」。