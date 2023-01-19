春運憾事 西藏林芝派墨公路隧道雪崩8罹難

西藏林芝派墨公路雪崩八人罹難。（取材自央視）

據西藏自治區林芝市委18日消息，17日下午7時50分許，林芝市墨脫縣公安 局110指揮中心接群眾報警稱：米林縣派鎮至墨脫公路多雄拉隧道出口（墨脫方向）發生雪崩，致人員和車輛被困。截至目前，搜救人員已發現遇難者八人，失聯人員搜救工作正有序推進。

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新華網報導，災情發生後，西藏自治區黨委、政府主要領導立即做出安排部署，要求查明情況、全力搶救，防止次生災害。

截至18日下午5時30分，應急救援指揮部共投入專業救援力量246人，以及各類車輛70多輛、大型機械10台和搜救設備994件（套），共開挖救援通道350多米。林芝市委、市政府正組織有關部門密切配合，增派專業救援力量，全力以赴做好搜救工作，組織人員做好失聯、遇難人員家屬的安撫、善後工作。

另據林芝市人民政府網站消息，林芝市地質災害防治應急指揮部發布「關於啟動『1·17』雪崩災害Ⅲ級應急響應的通知」，決定從2023 年1月18日21時起，啟動林芝市派墨公路沿線（墨脫縣背崩鄉阿尼橋至米林縣派鎮路段）自然災害Ⅲ級應急響應。

紅星新聞報導，李女士（化名）的丈夫在此次事故發生後失聯。李女士19日說，17日下午2時左右，她與丈夫最後通了一次電話。從17日晚上8時開始，她都再也沒聯繫上丈夫。她計畫19日早晨啟程趕赴林芝等待丈夫的消息。

李女士說，夫妻倆是重慶人，丈夫去年8月前往林芝工作。丈夫此行原本是打算前往林芝機場，搭乘飛機回家過年。丈夫曾告訴她，導航顯示車程約五、六個小時，雪大路滑。車上同行的一共有四人，目前都處於失聯狀態。李女士試圖撥打車上一名朋友的手機 號，起初是關機，後來電話無法接通。

來自山東的王先生（化名）表示，自己的叔叔也在此次事故發生後失聯。叔叔大約在一周前從臨沂出發，獨自開車前往西藏旅遊。17日晚上7時20分，叔叔的車發出報警信號，隨後家人發現再也無法與叔叔取得聯繫，定位顯示車輛的位置在事故地點。

有多名當地居民告訴記者，事故路段附近此前曾多次發生雪崩。

據報導，西藏林芝市氣象局1月17日上午10時曾發布道路結冰黃色預警信號：16日夜間林芝高海拔山區出現了中等強度的降雪。預計17日11時至18日11時，派墨公路派鎮至多雄拉段等多條路段降水持續，道路積雪、結冰現象將加重，需做好道路交通安全防範工作。建議交通、公安等部門做好道路積雪結冰應對工作；駕駛人員需採取防滑措施，安全行駛。