春節網路整治 嚴查編造疫情走勢、虛構病患經歷

中國官方即日起展開為期一個月的春節網路整治行動，其中包括：鞏固娛樂業「飯圈」（粉絲圈）治理成果，嚴查網路賭博等不良風氣，「查處編造春節疫情 走勢、虛構病患經歷等問題」。

根據微信 公眾號「網信中國」，「為營造喜慶祥和的春節網上輿論氛圍」，中央網信辦即日起至2月底展開「清朗．2023 年春節網絡環境整治」專項行動。

這些整治內容包括六個方面，一是持續鞏固「飯圈」治理成果，二是嚴肅查處網路炫富、宣揚暴飲暴食等問題，三是集中查處組織實施網路賭博、網路詐騙等違法違規行為。四是加大封建迷信和不良現象整治力度。五是嚴管網路欺凌、網路沉迷等問題，加大未成年人保護力度。六是深入整治虛假資訊等問題，防止渲染灰暗情緒。

其中，在整治虛假資訊方面提到，持續加大對「涉疫網路謠言」的整治力度，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策、偽造抗病毒秘方、虛構病患經歷等問題。並嚴格管控藉發布「回鄉筆記、返鄉見聞等不實信息」刻意煽動地域攻擊、散布焦慮情緒、渲染社會陰暗面等問題。

其他包含在這六大整治內的，包括：整治各類不良「網紅」問題，查處「炫耀服刑經歷、美化服刑生活的所謂『勵志網紅』」。嚴管藉低俗著裝、露骨動作等方式，打造「酒店媛」、「景點媛」、「農媛」、「外賣媛」等人物。