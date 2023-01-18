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被市民批評太醜 重慶街頭巨型兔子燈已拆除

記者林宸誼／即時報導
重慶沙坪壩三峽廣場設置的巨型燈飾兔子，被網友直呼「醜哭、嚇人」。（取材自微博）
重慶沙坪壩三峽廣場設置的巨型燈飾兔子，被網友直呼「醜哭、嚇人」。（取材自微博）

即將迎來農曆癸卯兔年，為了更好地烘托節日的氛圍，中國多地在春節節日裝扮中都選擇了兔子相關的元素。然而有重慶市民日前曬出的照片和影片顯示，在沙坪壩三峽廣場出現了巨型燈飾兔子，被網友直呼「醜哭、嚇人」，廠家已經拆除。

快科技報導，對於美醜每個人心中的定義不同，網路搜索後發現，對兔子燈飾的造型設計表示理解的同樣不在少數。有人表示，只是從某些角度看有點奇怪而已，不至於到因為醜而拆掉的地步。

還有人表示，藝術創作者要在限定條件下做出創新，運用了傳統文化剪紙工藝，的確是費腦筋、不容易。

更有建議，其實可以事前徵集一下大家對於外形的意見和建議，以免出現返工這樣重複無謂的勞動。

重慶沙坪壩三峽廣場設置的巨型燈飾兔子被批評醜得嚇人，廠家已經拆除。（取材自微博）
重慶沙坪壩三峽廣場設置的巨型燈飾兔子被批評醜得嚇人，廠家已經拆除。（取材自微博）

值得一提的是，前不久中國藝術大師黃永玉執筆繪製的兔年郵票也引發了一些討論。兩枚郵票中第一枚郵票名為「癸卯寄福」，用藍色描繪了一隻右手執筆、左手持信的睿智卯兔。第二枚郵票名為「同圓共生」，描繪了3只兔子首尾相接、奔騰不息的場景。

不過，網友對於卯兔的形象卻褒貶不一。有一派人認為藍兔子很奇怪，「怎麼看都透露著強烈的妖氣啊」、「想起來童年陰影」、「像手拿死亡筆記的兔子殺紅了眼」。另一派網友則持相反意見，「怎麼說，這郵票還挺酷」、「我還挺喜歡這個風格的」。

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