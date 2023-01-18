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祝融號在火星狂蓋4千個「中」字 網：走過之地皆中國的

中國新聞組／北京18日電
中國祝融號在火星上狂蓋「中」字。（視頻截圖）
中國祝融號在火星上狂蓋「中」字。（視頻截圖）

中國「祝融號」在火星上待了兩年多，央視報導，「祝融號」兩個後輪上，特別設計「中」字作為車輪紋理，當成印章使用，目前已在火星留下近4000個「中」字。網友說，「走過的地方都是中國的」。

香港01報導，中國國家航天局火星探測器「天問一號」2020年7月在海南文昌發射升空，在地火轉移軌道飛行7個月後，成功降落火星。2021年5月，「天問一號」攜帶的 「祝融號」火星車在火星成功著陸，展開探測任務。

15日，在央視播出的「酷啊未來 中國科技創新之夜」節目上，國航天科技集團五院火星探測器副總設計師賈陽介紹，「祝融號」有特別設計——車兩側後輪紋理中，各有一個「中」字。火星車每向前行駛1米，便會在火星大地留下2個「中」字印記。

中國祝融號在火星上狂蓋「中」字。（視頻截圖）
中國祝融號在火星上狂蓋「中」字。（視頻截圖）

賈陽表示，祝融號已行駛近1900多米，在火星表面留下近4000個「中」字。這樣的設計不僅有紀念意義，也有技術意義，可根據字間距判斷，火星車是否出現打滑等風險。

網友評論稱，「火星自古以來都是中國的領土？這是有文物出土證明的」、「你好，火星已被中國佔領」、「蓋章的都是我的」、「幾千年後，又可以說『自古以來』看誰敢跟中國爭」、「走過的地方都是中國的」。

中國火星車「祝融號」已在火星狂蓋4000個「中」字。（取材自微博）
中國火星車「祝融號」已在火星狂蓋4000個「中」字。（取材自微博）

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