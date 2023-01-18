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月球年輕25億歲？ 央視報導惹議

中國新聞組／北京18日電
中國科學家精確測定嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，相關報導疑烏龍。(取材自央視新聞)
中國科學家精確測定嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，相關報導疑烏龍。(取材自央視新聞)

中國探月工程再度發布新成果，科學家精確測定嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，證明月球20億年前仍有岩漿活動。但央視新聞報導以一句「精確測定了月球的年齡是20.3億年」帶動國內媒體跟進報導，由於與現存月球46億年年齡出入太大，意外讓月球「年輕」25億歲。

來源：YouTube

央視新聞報導，嫦娥五號的首批樣品於2021年7月12日向中國科學家發放，目前已完成五次樣品分發，共計198份65.1克。

國家航天局17日公布嫦娥五號月球樣品的科研成果，科學家們通過對月球樣品的研究，刷新了人類對月球岩漿活動和熱演化歷史的認知。

中國科學院地質與地球物理研究所院士李獻華指出，中國科學院地質與地球物理團隊2021年取得很好的成就，發表了三篇的「自然」文章，精確測定了嫦娥五號月壤樣品的年齡是20.3億年，過去認為月球火山活動在30億年、最晚到28億年就結束了。

李獻華表示，通過對嫦娥五號月球樣品的研究，加深了人類對於月球的認識，因此他們也更加期待2025年嫦娥六號任務能夠帶來更多新的發現。

香港明報報導，航天局公布相關科研成果後，央視網援引央視新聞台的報導稱「精確測定了月球的年齡是20.3億年」，後續引發大批媒體轉載報導，多家媒體甚至以「重磅」為題，宣揚科學成就。

報導說，由於數據與當前科學界普遍認為月球年齡為45至46億年相差甚遠，有關說法立即引起網民爭議。央視網稍後更新文章，把「精確測定了月球的年齡是20.3億年」一句刪除。

月球的年齡到底是幾歲？查詢百度百科顯示最老月岩的同位素年齡約為46億年左右。在央視新聞「擺烏龍」之後，自媒體「路平說」認為李獻華院士表達的很清楚，是編輯們在發文的時候沒有注意審題，後續大量大號轉載也沒有發現錯誤，非常不應該。

嫦娥五號 百度 香港

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