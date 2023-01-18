新聞評論／中解封卻解不了民企恐懼 成隱憂

中國統計總局17日宣布2022年的經濟成長率，僅有3%，是近40年來最糟的。（美聯社）

中國統計總局17日宣布2022年的經濟成長率，僅有3%，是近40年來最糟的，不過這個數字本來就是落後指標，過去一年疫情 封城，經濟無法達到預期5.5%的目標，可以預料得到，能夠「保3」已經慶幸了。問題是解封後，中國經濟的前景會如何？

現在對中國經濟前景，有兩種完全不同的看法：一是解封之後會亂，而且會大亂，二是經濟會迅速反彈。因為中國經濟是全球經濟復甦的發動機，誠如國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃所指出的，中國經濟能否復甦，將是2023年全球成長的最重大因素。

認為會大亂的人指出，去年年底驟然解封，疫情大爆發，讓民眾陷入嚴重的集體恐慌中，染疫人數估計有9億，官方宣布，一個月來死亡高達6萬人，但外界推估將上看百萬。

三年來外資撤離、工廠停工，地方政府負債額已達人民幣60兆元，中產家庭不敢消費，富豪特權爭相外逃，雖然中國仍保持世界工廠的地位，12月也還有780億美元貿易順差，但出口下降9.9%、進口下降7.5%，訂單大量流失，國際貨幣基金保守估計，今年成長率僅為4.4%。

但更多人認為經濟會迅速反彈，高盛上周還往上修正為5.2%，而中國自己估計至少有6%以上的成長空間，地方政府更是展現出拚經濟的雄心，就如同當初用加倍清零來表達對中央忠誠一樣，現在則拚命提高目標，以迎合中央的期待，31個省份中有29個宣布至少5%的成長目標，甚至有個別城市，如鄭州、長沙，將今年經濟成長目標設定為7%。

中國疫後經濟成長有兩個發動機，一是報復性消費，據估計，這兩年疫情，家戶銀行存款大增42%，達到4.8兆，比英國全年的GDP還要大，現在各大城已重現熱絡，旅遊、交通、飲食行業將是第一波的獲利者。春運首周，國內客運航班量首周成長12%，已恢復至疫情前同期八成以上水準。

其二是中國當局放開對房地產 的管制，房地產占中國經濟總量的15%，這個手段過去屢試不爽；疫情前中央三令五申：「房子是用來住的，不是用來炒的」，如今卻決定放開限購政策，客觀上也就是為炒房鬆綁。

中國經濟迅速反彈到疫情前的高點，是完全有可能的，就像是疫情放開之後，原推測中國感染人數的上升，三個月就能走完別的國家三年的路，實際上只用了不到20天，外界原來估計中國經濟要至少半年才能恢復，現在看起來不需要這麼久。

在當前經濟形勢下，中國需要民營企業進行更多的投資 、僱更多的人、繳更多的稅。所以習近平在去年12月的中央經濟工作會議說：「民營企業家是我們自己人。」政策從兩年前的打壓，轉變為尊重私人企業，鼓勵私人資本。

但是中國的問題，歸根究柢還是政治，政府雖然鼓勵民營企業，但並沒有放棄對私營企業的控制。

據金融時報報導，中國政府採取新策略，購入阿里、騰迅、抖音母公司字節跳動等公司的股票，稱為「特別管理股票」，雖然只有少數，但足以讓中共對公司決策有否決權，這樣就可以完全管控。在兩年多前，螞蟻金服的上市問題，引發政府對民營企業的進一步監管，如今螞蟻集團宣布股權重組，馬雲同意放棄控制權，於是中國人民銀行黨委書記郭樹清說，針對國內最大科技企業的整改「已基本完成」。

這樣的國家政策，即使宣布鬆綁，恐懼仍盤據在企業家的心頭，民營企業自然無法放心做生意，更不敢將生意做大，引起官方關切。這樣的政府與企業的緊張關係是雙向的，政府生怕私營企業，尤其是互聯網企業，會大到失控，需要時時看管，而經過之前的折騰，企業擔心在中國會有不測的風險，自然不敢投資，因此形成了惡性循環。

長遠來看，這才是中國經濟的隱憂，即使過得了疫情這關，未來經濟前景，仍然是堪憂的。