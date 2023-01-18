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首度突破120兆元大關 中去年GDP保3 跑贏美德日

記者陳政錄／綜合報導
面對疫情和國際情勢等衝擊，去年經濟成長率「保三」，遠低於去年初5.5%的目標。圖為江蘇常州一家企業內的製造產線。 （中通社）
面對疫情和國際情勢等衝擊，去年經濟成長率「保三」，遠低於去年初5.5%的目標。圖為江蘇常州一家企業內的製造產線。 （中通社）

面對疫情和國際情勢等衝擊，中國國家統計局17日公布，去年經濟成長率為3%，在外界多不看好情況下，雖「保三」卻也遠低於去年初所發布5.5%的目標。但有媒體下標「中國GDP增3%勝預期，跑贏美德日」，不無打氣涵義。

據中國國家統計局發布，去年國內生產毛額（GDP）達121兆207億元（人民幣，下同，約17兆8600億美元），突破120兆元大關，年增率為3%。同時，中國人均可支配收入為3萬6883元，扣除價格因素，實際年增率2.9%。先前，瑞銀、世界銀行等預測，去年中國GDP成長率將僅為2.7%左右。

分季來看，去年第一季，中國GDP年增率4.8%，第二到第四季為0.4%、3.9%和2.9%。

中國國家統計局長康義表示，去年經濟受到疫情散發多發、極端高溫天氣等多重超預期因素的反覆衝擊，需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力持續，發展環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升。但他強調，今年中國經濟一定會整體好轉，因為生活秩序正逐漸恢復。

東方金誠首席宏觀分析師王青說，今年中國經濟將前低後高，伴隨疫情影響消退，預計消費較大程度反彈，政策面也維持穩增長，投資有望保持基本穩定。

英大證券研究所所長鄭後成認為，基建投資將成為宏觀經濟的重要支撐。但民生銀行首席經濟學家溫彬提醒，地方政府面臨較大債務壓力，基建投資作用將有所淡化。

中國科學院預測科員研究中心報告預估，今年中國GDP年增率為6%左右。瑞銀、世界銀行的預測值分別是4.3%和4.9%。

中國上月解封，外界普遍認為將有助帶動今年經濟強勁反彈。

香港大公報報導指出，據國家統計局17日發布的數據，初步核算，2022年中國GDP首超120兆元，比上年增長3.0%，好於多家機構2.7%的平均增速預測值，跑贏美德日等多數主要經濟體。

從經濟增速來看，康義表示，現在德國公布全年經濟增速預估數，為1.9%；據國際貨幣基金組織（IMF）預測，美國、日本2022年GDP增長都不會超過2%，「在這麼多超預期因素反覆衝擊下，中國3%的GDP增速是一個比較快的增長速度」。

近年中國GDP及增速 資料來源：國家統計局
近年中國GDP及增速 資料來源：國家統計局
2022部分國家GDP增速 資料來源：國家統計局
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