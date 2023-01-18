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王思聰賠209萬？ 疑被毆者發生：沒那麼多

中國新聞組／北京18日電
在打人事件後，王思聰被人拍到在麵館排隊。（取材自微博）
在打人事件後，王思聰被人拍到在麵館排隊。（取材自微博）

疑似被王思聰毆打的路人陳某在網路直播回應當天事發情況，他稱這是個誤會，雙方已和解，賠償款沒有網傳的209萬元（人民幣，下同，約30萬美元）那麼誇張。直播中，陳某自稱是桂林人，當天去上海外灘旅遊，拍照時被王思聰誤以為是拍自己，隨後被王思聰等人毆打，就醫後發現問題不大。

來源：YouTube

極目新聞報導，上海靜安警方12日釋出通報，11日早上4時許接報南京西路一商務樓門口有人被打。經查，一名王姓男子誤以為在路邊候車的陳某對其拍照，陳某稱未拍攝，雙方發生爭吵，王男等人對陳某圍毆。事後證實，打人者是前首富、萬達集團董事長王健林的兒子王思聰。

13日，事件繼續延燒，網傳王思聰發朋友圈稱付209萬與被毆打者和解。一時間，許多網友因為巨額「和解費」不淡定了，有人說，「新年第一個願望是被揍一頓」，還有人說，「我只要100萬，隨便打」。

紅星新聞評論，新年願望是被王思聰揍一頓？這個梗很醜陋。評論指出，無論過去王思聰被稱為「國民老公」，還是這次被「喊著求打」，背後的邏輯都一致——對金錢的無限嚮往。但這一次，已經逾越了法律界限。這背後傳遞出一個極其不良的信號：金錢可以凌駕於是非判斷之上。也正是這種金錢至上的觀念，讓公平正義、公序良俗被瞬間讓渡，才會有這些人在一夜之間「判若兩人」。

但必須指出的是，社會秩序不是金錢來製定的，法律公正才是社會秩序的核心，打人者需要接受法律的約束。無論賠償多少，都應該在法律的尺度之下進行。

疑似被王思聰毆打的路人陳男開直播回應當天事件。（取材自微博）
疑似被王思聰毆打的路人陳男開直播回應當天事件。（取材自微博）

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