「擋刀女孩」將上春晚…阻惡煞傷同學 中8刀住進ICU

崔譯文收到女同學及其父母送上的錦旗。（取材自央視）

天下的閨密百百種，江歌因「毒閨密」將她關門外遇劫，但也有「仗義閨密」為同學挺身而出。寧波女孩崔譯文在2019年為了阻止惡煞揮刀傷害同學，用自己的身體護住女同學，最後被殺傷8刀，在ICU搶救了3天。現在，「擋刀女孩」崔譯文要帶著家鄉美食 上春晚了。

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浙江新聞報導，2019年晚上，崔譯文和同班女生小梁晚自習後結伴回宿舍。經過操場時，身後一名男生叫住小梁，崔譯文回頭一看，發現該男生要對小梁動手，趕緊上前將男生拉開。

但該男生手中有刀，在拉扯過程中，崔譯文身中兩刀，她大喊：「小梁，快跑！」男子緊接著追上去，繼續行凶。

小梁身中多刀倒在血泊中，崔譯文顧不上疼痛身體護住女同學，又不幸身中6刀，鮮血直流。最後，崔譯文身中8刀，在ICU搶救了3天才轉危為安。

被問到，「你想過當時情況很危險嗎？」她說，「我只知道我不衝上去，她可能會死，那不行啊，我們倆都活著，就是最好的結局」。

（取材自央視）

母親問她後不後悔，她卻篤定地說，「如果再選一次，我還是會衝上去」，「榮譽不是『氫氣球』，不能讓自己飄起來 而是要化作動力」。

崔譯文救人事蹟經媒體報導後，獲得強烈反響。崔譯文用自己的行動，詮釋了新時代青年的勇敢與擔當，被授予第八屆全國道德模範榮譽稱號。