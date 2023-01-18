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禁燃令鬆綁 煙花爆竹廠爆單 經銷商連續11天蹲廠「怕貨被搶走」

中國新聞組／北京18日電
春節臨近，湖南省瀏陽市大瑤鎮煙花鞭炮企業迎來一年中最為忙碌的銷售旺季。煙花爆竹工廠的工人們正卯足幹勁生產，全力衝刺生產銷售的「黃金期」。（中新社）
春節臨近，湖南省瀏陽市大瑤鎮煙花鞭炮企業迎來一年中最為忙碌的銷售旺季。煙花爆竹工廠的工人們正卯足幹勁生產，全力衝刺生產銷售的「黃金期」。（中新社）

新春臨近，在多地禁燃令鬆綁之後，有聲的年味回來了，煙花爆竹公司出現「爆單」現象。煙花之鄉瀏陽市有企業負責人稱這波回暖現象令許多小廠起死回生，有經銷商甚至蹲守在煙花爆竹廠門口盯貨，深怕貨被搶走。煙花界的網紅「加特林」更是一出車間就直接被「拉走了」。

來源：YouTube

綜合媒體報導，湖南瀏陽市是煙花爆竹主要產地之一，目前有煙花爆竹生產企業400餘家，年生產能力占全國的70%。多年來，由於全國90%以上大中型城市中心區域和1000餘家縣城城區禁止燃放煙花爆竹，煙花爆竹市場消費快速下滑，產業生存空間受到嚴重擠壓。

近期，廣東、山東、遼寧、福建等多地發布消息，部分區域在特定時間段允許燃放煙花爆竹。隨著「禁燃令」的松綁，煙花市場回暖明顯，眾多煙花爆竹廠出現「爆單」現象。

報導指出，煙花爆竹廠長程敏表示，2022年12月以來，明顯感到訂單量大增，臨近春節放假本應要進入收尾階段了，但還有很多訂單沒有做完，「不止我們，今年有很多小廠都起死回生了。」瀏陽市歡樂時刻煙花製造有限公司生產部負責人卜建華說，「我們倉庫都空了，貨一生產出來立馬就被裝車拉走，根本沒有進倉庫的機會。現在生產的這批貨準備發往廣東。」尤其是「網紅」煙花加特林，往往剛產出來就直接被拉走，連存入倉庫的機會都沒有。童樂是南京的煙花批發商，連續11天，他守在生產車間里「盯貨」，「怕我的貨被人搶走。」

此次煙花爆竹需求量猛增，並非出現在行業傳統訂貨季。瀏陽市歡樂時刻煙花制造有限公司總經理胡友海指出，每年的5月、6月是煙花爆竹行業的訂貨季，隨後企業開始陸續備貨。但從2022年12月份以來，加單情況明顯增多。「不是加一車、兩車貨，而是有多少經銷商就要加多少。」

胡友海表示，訂單大多是適合在城市燃放的煙花，「煙花價格隨之水漲船高。以加特林為例，因為供不應求，現在市場上銷售價格已經翻了四五倍。」

據報導，「加特林」由19支藥筒綁在一起，一支能噴射12發煙花吐珠，點燃時仿佛連珠炮，拿在手中「火力十足」。程敏說，「00後年輕人和小孩特別喜歡放加特林，以前的很多煙花點燃了就要趕緊跑遠，但是這個可以拿在手里，互動性很強。」

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