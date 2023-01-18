26歲四川打工妹 組5人摩托車隊千里騎行回鄉過年

張玉英回家後，準備打掃衛生。(取材自紅星新聞)

今年26歲的張玉英在廣東中山上班10餘年，很少回家過年，但家鄉是從小長到大的地方；今年春節前夕，她組織四名騎友組成「摩托車隊」，騎著摩托車奔向家的方向，五位成員都在廣東打工，分別來自廣西、湖南、貴州和四川，因對摩托車的共同愛好而走到一起，千里騎行回鄉過年，離家越近他們越期待，也越心切。

張玉英在騎行回家途中。(取材自紅星新聞)

紅星新聞報導，騎行近2000公里，回到家鄉四川南充後，張玉英特意到車管所為自己的摩托車換上家鄉的車牌。雖然出於安全擔心，父母反對張玉英騎摩托車回鄉，但她從弟弟那裡得知，爸媽每天都守著看他們一路騎行回家過年的直播，「父母都是刀子嘴，豆腐心。」

張玉英的老家在四川南充市蓬安縣福德鎮興鑫街社區，她一直在廣東中山市工作，「剛滿15歲就出來了。」為何選擇千里騎摩托車回家？張玉英說，近幾年進入摩托車行業，她既玩摩托車，又在摩托車俱樂部當店長，賣摩托車，她所在的幾個群中不少人都來自雲南、貴州和四川，曾加入「摩托大軍」，所以她也想在今年春節騎摩托車回家過年。「路程太遠，一個人不敢跑，就組織幾個人一起跑。」

據報導，張玉英所說的「摩托大軍」曾盛極一時。自上世紀80年代起，數以千萬計的外來務工者湧入珠三角打工，由於春運「一票難求」，不少務工者加入三五成群，騎摩托返回四川、貴州、雲南等地。據統計，2014年春運，「摩托大軍」一度逼近60萬人。

張玉英此次騎車回家是「說走就走」，出發前一周左右，他們便商量好出發日期和行程，「車隊」共有5人，年齡最大的48歲，最小的24歲。除了她和吳華佳，胡大哥和阿成是湖南人，健哥來自廣西。

向著家的方向，五人「摩托車隊」駛出不到100公里，吳華佳的車胎就漏氣了，不過他們準備充分，「帶的工具齊全，這種小狀況都能解決。不到10分鐘就補好了，繼續往前走。」

第一天騎行10多個小時後，他們晚上9點左右抵達廣西桂林境內，並在此落腳休息。「下雨，又冷，衣服也打濕了。」一天騎行下來，張玉英和騎友們並未感到疲憊，只是健哥感覺胳膊有些酸痛。

報導提到，他們第二天騎了400多公里，騎到晚上八九點。「車隊」行至桂林陽朔，張玉英和騎友們特意繞路，去陽朔的十里畫廊拍照打卡。在這裡，吳華佳不時拍攝，還將照片發給了家人。「平時上班，沒有時間來看風景。」

一行人進入貴州遵義後，離吳華佳老家綏陽縣蒲場鎮蒲場村越來越近，家裡老人和孩子期盼著，離家越近，吳華佳越發心切。家門外，吳華佳的父母、兩個孩子還有姊姊已守候多時，看到近一年沒見面的吳華佳，姊姊流下了眼淚。

張玉英（第三排右五）等騎手和吳華佳的家人等合影。(取材自紅星新聞)

吳華佳回家的第一頓團圓飯，是母親忙活好幾天準備的，有香腸、臘肉、燜雞、水煮牛肉、豆腐、折耳根，頗為豐盛。這頓飯，也是招待「車隊」騎友們的。

據報導，經過近2000公里的騎行，張玉英終於抵達家鄉四川南充，她特意到車管所將自己的摩托車換成南充牌照。「川R親切嘛。」回到心心念念的老家，親戚們已提前幫忙做了香腸、臘肉，她和家人打算把家裡的衛生做完後，好好準備過年。