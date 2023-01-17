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大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

過年要有年味 這一地擴大燃放區還籌備煙花秀

中國新聞組／北京17日電
中國民眾熱衷於點燃煙花爆竹賀年。(歐新社)
中國民眾熱衷於點燃煙花爆竹賀年。(歐新社)

元旦期間河南一場挑戰「禁燃令」的警民衝突令春節放炮議題再度被關注，國家郵政局嚴令各企業不得為生產和銷售煙花爆竹的客戶提供寄遞服務。不過，廣東、山東、遼寧仍有條件允許民眾燃放爆竹。杭州更帶頭籌備煙花秀及小型焰火燃放活動，開放適度擴大允許燃放區域以提升群眾的年節體驗感。

據南方都市報報導，國家郵政局16日下令，各地郵政管理部門、各企業要充分認識加強煙花爆竹等易燃易爆物品寄遞管控的重要性和緊迫性。結合歲末年初安全生產工作要求，嚴防不法分子利用寄遞管道從事違法犯罪，嚴防禁寄物品流入寄遞管道導致重大公安事件。

儘管當局三令五申下達禁燃令，報導說，廣東、山東、遼寧仍有條件允許民眾燃放爆竹。

例如廣東佛山市高明區政府4日發通告稱，高明區於農曆除夕、正月初一全天、正月初二至正月15日6時至23時，可以在指定的4個區域燃放C、D類煙花爆竹；嚴禁燃放A、B類煙花爆竹和孔明燈。

財聯社報導，杭州市16日召開2023年春節期間煙花爆竹燃放工作部署會議。對於市民群眾普遍關心的「雙禁」區域(禁止銷售、禁止燃放)的煙花爆竹燃放工作，會議作出了具體安排。

根據會議工作部署，全市將積極創造條件，增加市民群眾的燃放煙花爆竹體驗。一是結合亞運，籌備組織新年煙花秀。二是禁燃區域組織小型焰火燃放活動。三是適度擴大允許燃放區域。蕭山區、餘杭區、臨平區、富陽區、臨安區、桐廬縣、淳安縣、建德市和錢塘區大江東區塊可適度擴大允許燃放煙花爆竹區域，提升群眾參與度與體驗感。

郵政 公安 河南

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