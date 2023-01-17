廣東「索馬里高速」驚現抱骨灰盒碰瓷…警已抓獲61人

歹徒在高速上碰瓷。（取材自極目新聞）

廣東高速上多發碰瓷騙局，諸多網友戲稱廣東高速為「索馬里（索馬利亞）高速」，暗指在廣東省內的多條高速公路上開車容易被「碰瓷黨」敲詐。正值春節返鄉季，近日江門公安 發布的案例介紹，有嫌疑人抱骨灰盒在高速上碰瓷；有網友曬出一輛私家車後面貼著「窮人返鄉，刀已備好」的標語求平安。

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綜合快科技、極目新聞報導，針對廣東「索馬里高速」亂象，廣東省公安廳日前召開全省公安機關視頻會議，動員部署全省公安機關在春節前開展社會治安「大掃除」統一行動，嚴厲打擊高速公路「碰瓷」等行為。

據廣東公安視頻平台官方帳號消息，江門市局出動約200名警力，在廣州、茂名、清遠、東莞等地開展「1.02」高速公路碰瓷系列收網行動。截至14日，共抓獲犯罪嫌疑人61名、打擊犯罪團伙9個、繳獲作案車輛6輛、假號牌28副、骨灰盒1個、手機 32台、銀行卡28張、鐵螺母一批。

私家車貼的標語。（取材自極目新聞）

網友紛紛為廣東交警點讚，稱讚廣東警察 快速行動，並表示「過幾天可以安心上高速回家過年」。

據江門公安發布的案例介紹，這些「碰瓷黨」一般會事先租賃豪車，提前準備好假號牌、鐵螺母、骨灰盒、砂紙、收款二維碼等作案工具，上高速前更換假號牌，在多條高速公路上行駛並尋找作案目標，發現目標車輛後先駕駛車輛慢慢靠近，然後朝目標車輛扔出鐵螺母發出響聲，造成「碰撞」假象，再通過各種手段逼停目標車輛，下車後趁事主不注意用砂紙摩擦事主車輛尾部偽造碰撞痕跡。