我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

中國新聞組／北京17日電
北京清華大學針對2022年應屆畢業生的就業報告中顯示，本科畢業生升學深造占比高達79.6%。（取材自中國青年報)
北京清華大學針對2022年應屆畢業生的就業報告中顯示，本科畢業生升學深造占比高達79.6%。（取材自中國青年報)

中國2022年高等院校畢業生首次突破1000萬大關。多間內地大學近日公布畢業生就業去向，顯示在疫情衝擊下，畢業生選擇「考研」避免失業。其中，北京清華大學本科畢業生升學深造占比高達79.6%；中國政法大學升學率更高達82.6%。

中國2022年大學畢業生人數達1076萬人，較2021年增加167萬人，規模和增量均創史上新高，加上新冠疫情衝擊就業市場，這波畢業生被稱為「最難畢業季」，求職環境競爭激烈。

綜觀清華大學、上海交通大學、吉林大學等知名高校發布的2022屆畢業生就業質量報告，報告顯示出三大趨勢，畢業生選擇「考研」避免失業、出國深造率大降，選擇就業者出現逃離城市往中西部發展的趨勢。

中國青年報報導，北京清華大學2022年畢業生就業質量報告顯示，本科生選擇繼續升學、深造占比高達79.6%，較2021年（76.6%）、2020年（76.3%）來得高。中國政法大學、南京大學應屆本科畢業升學率亦分別高達82.6%、64.6%。

另外，受疫情影響，2022年畢業生出國深造比率大減，以清華為例，這屆畢業生出國深造比率7.1%，較疫情發生前、2019年大減8.2個百分點；2018該校年應屆畢業生出國深造占比達16.5%。

而在選擇就業的畢業生方面，則有愈來愈多人擇紮根西部、基層，西安交通大學2022年畢業生整體就業率98.66%，前往中西部就業人數占比59.52%；學科專業特色明顯的大學畢業生流向有更為清晰傾向，北京郵電大學畢業生主要就業流向為通訊、資訊科技、金融、航天軍工等重點領域。

就業 升學 疫情

上一則

香港機場客運量上月160萬人次 急升9倍

下一則

酒店保安夜闖女客房間「送水果」 酒店竟反控她敲詐

延伸閱讀

清華圖書館黨委書記：確診再多死500萬 沒什麼

清華圖書館黨委書記：確診再多死500萬 沒什麼
北京聯合會第31屆新春年會 陳勁松律師高歌

北京聯合會第31屆新春年會 陳勁松律師高歌
美大學招生賄賂醜聞 雷大雨小 積弊難改

美大學招生賄賂醜聞 雷大雨小 積弊難改
中國2022年名校畢業生 出國留學降 多數留國內深造就業

中國2022年名校畢業生 出國留學降 多數留國內深造就業

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能