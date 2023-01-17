躲過最難就業季？ 清華8成畢業生繼續升學深造

北京清華大學針對2022年應屆畢業生的就業報告中顯示，本科畢業生升學深造占比高達79.6%。（取材自中國青年報)

中國2022年高等院校畢業生首次突破1000萬大關。多間內地大學近日公布畢業生就業 去向，顯示在疫情 衝擊下，畢業生選擇「考研」避免失業。其中，北京清華大學本科畢業生升學 深造占比高達79.6%；中國政法大學升學率更高達82.6%。

中國2022年大學畢業生人數達1076萬人，較2021年增加167萬人，規模和增量均創史上新高，加上新冠疫情衝擊就業市場，這波畢業生被稱為「最難畢業季」，求職環境競爭激烈。

綜觀清華大學、上海交通大學、吉林大學等知名高校發布的2022屆畢業生就業質量報告，報告顯示出三大趨勢，畢業生選擇「考研」避免失業、出國深造率大降，選擇就業者出現逃離城市往中西部發展的趨勢。

中國青年報報導，北京清華大學2022年畢業生就業質量報告顯示，本科生選擇繼續升學、深造占比高達79.6%，較2021年（76.6%）、2020年（76.3%）來得高。中國政法大學、南京大學應屆本科畢業升學率亦分別高達82.6%、64.6%。

另外，受疫情影響，2022年畢業生出國深造比率大減，以清華為例，這屆畢業生出國深造比率7.1%，較疫情發生前、2019年大減8.2個百分點；2018該校年應屆畢業生出國深造占比達16.5%。

而在選擇就業的畢業生方面，則有愈來愈多人擇紮根西部、基層，西安交通大學2022年畢業生整體就業率98.66%，前往中西部就業人數占比59.52%；學科專業特色明顯的大學畢業生流向有更為清晰傾向，北京郵電大學畢業生主要就業流向為通訊、資訊科技、金融、航天軍工等重點領域。