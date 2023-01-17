放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」
一則河南駐馬店市平輿縣禁燃煙花爆竹的通告近日引發關注，若家庭出現燃放煙花的行為，其上學子女將被取消「三好學生」評選資格。此事形同以孩子的獎勵來約束大人的行為，令網民酸又要從「軟肋」擊破了嗎？對此，平輿縣政府回覆已關注息，查證後不屬實，是虛假信息。
新黃河報導，這則「平輿縣人民政府關於全域全時段禁售禁燃煙花爆竹的通告」顯示，凡是再出現燃放煙花爆竹的家庭或學生，年底一律取消其上學子女和其本人三好學生評選資格，凡是縣級領導因煙花爆竹禁燃禁放被上級處分的，所在鄉鎮（街道）主要負責人和派出所所長一律免職。
相關消息引起網民討論，有人留言「奇葩、丟人」，也有人說「吸菸有害健康為啥不禁」、「反正除了河南人都知道河南禁止煙花爆竹」，也有網民稱「三好學生」評選一點意義都沒有。
駐馬店市熱線工作人員表示，目前駐馬店全市全年是不能燃放煙花爆竹的。該工作人員稱，目前沒有查詢到燃放煙花爆竹取消三好學生的相關內容。平輿縣委宣傳部新聞科工作人員16日則回覆，已經關注消息了，此事為虛假信息。
根據平輿縣政府官網1月12日消息，平輿縣安全生產暨煙花爆竹禁燃禁放工作推進會10日召開。縣委常委、常務副縣長代元輝指出，臨近年關，全縣各級各部門要認清形勢，提高站位，深刻認識安全生產的重要性，始終繃緊安全生產這根弦，層層壓實責任，不折不扣落實落細各項防範舉措，嚴治嚴管隱患風險，全力維護人民群眾生命財產安全和社會安全穩定大局。
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