我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

放爆竹禁當「三好學生」? 河南這操作被酸「拿捏軟肋」

中國新聞組／北京17日電
河南一縣傳出家庭因為放炮，將害孩子被取消三好學生評選資格。事後傳出是虛假消息。(取材自新黃河)
河南一縣傳出家庭因為放炮，將害孩子被取消三好學生評選資格。事後傳出是虛假消息。(取材自新黃河)

一則河南駐馬店市平輿縣禁燃煙花爆竹的通告近日引發關注，若家庭出現燃放煙花的行為，其上學子女將被取消「三好學生」評選資格。此事形同以孩子的獎勵來約束大人的行為，令網民酸又要從「軟肋」擊破了嗎？對此，平輿縣政府回覆已關注息，查證後不屬實，是虛假信息。

新黃河報導，這則「平輿縣人民政府關於全域全時段禁售禁燃煙花爆竹的通告」顯示，凡是再出現燃放煙花爆竹的家庭或學生，年底一律取消其上學子女和其本人三好學生評選資格，凡是縣級領導因煙花爆竹禁燃禁放被上級處分的，所在鄉鎮（街道）主要負責人和派出所所長一律免職。

相關消息引起網民討論，有人留言「奇葩、丟人」，也有人說「吸菸有害健康為啥不禁」、「反正除了河南人都知道河南禁止煙花爆竹」，也有網民稱「三好學生」評選一點意義都沒有。

駐馬店市熱線工作人員表示，目前駐馬店全市全年是不能燃放煙花爆竹的。該工作人員稱，目前沒有查詢到燃放煙花爆竹取消三好學生的相關內容。平輿縣委宣傳部新聞科工作人員16日則回覆，已經關注消息了，此事為虛假信息。

根據平輿縣政府官網1月12日消息，平輿縣安全生產暨煙花爆竹禁燃禁放工作推進會10日召開。縣委常委、常務副縣長代元輝指出，臨近年關，全縣各級各部門要認清形勢，提高站位，深刻認識安全生產的重要性，始終繃緊安全生產這根弦，層層壓實責任，不折不扣落實落細各項防範舉措，嚴治嚴管隱患風險，全力維護人民群眾生命財產安全和社會安全穩定大局。

河南一縣傳出家庭因為放炮，將害孩子被取消三好學生評選資格。事後傳出是虛假消息。(...
河南一縣傳出家庭因為放炮，將害孩子被取消三好學生評選資格。事後傳出是虛假消息。(取材自新黃河)

河南

上一則

過年要有年味 這一地擴大燃放區還籌備煙花秀

下一則

湖南農民仿製10萬張梵谷畫 見真跡沉默了：我只是畫工

延伸閱讀

打輸大白鵝… 小老虎7秒被反殺「屁屁慘遭攻擊」

打輸大白鵝… 小老虎7秒被反殺「屁屁慘遭攻擊」
過年返鄉拒相親 河南母女被打到住院

過年返鄉拒相親 河南母女被打到住院
河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛

河南周口45歲女帶5孩嫁初戀 網：真愛
冤獄29年 河南農民譚修義提出1749萬國賠 比張玉環關更久

冤獄29年 河南農民譚修義提出1749萬國賠 比張玉環關更久

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能